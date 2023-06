Un altro domani: anticipazioni delle trame dal 5 al 9 giugno 2023

Le trame delle puntate di Un altro Domani, in onda su Canale 5 alle 16:50 dal 5 al 9 giugno 2023, sono riportate di seguito. Questa soap spagnola racconta la storia di Julia, una donna di 30 anni che vive nella Spagna contemporanea, e sua nonna Carmen, che nel 1950 sbarca nella colonia spagnola della Guinea Equatoriale. Le loro vite si intrecciano in due epoche diverse. Per seguire Un altro Domani in streaming, in diretta e on demand, puoi visitare il portale Mediaset Infinity.

Lunedì 5 giugno

In bottega, vista l'improvvisa fama di Julia, gli ordini non smettono di aumentare. In questo momento di forte stress, sorge un inaspettato contrattempo che Elena, in quanto responsabile della bottega, decide di nascondere a Julia per non farla preoccupare ulteriormente. Nel frattempo, i battibecchi tra Diana e Leo continuano e la convivenza è sempre più complicata. Cloe è sempre più stanca dell'atteggiamento di Ribero, che non fa che parlare di Berlino e continua a ripetere quanto il trasferimento gli abbia cambiato la vita. Dani e la madre visitano l'associazione per ragazzi trans e sebbene Elena sia pronta a sostenere suo figlio in tutto, è molto in ansia.

Martedì 6 giugno

A Rio Muni, Carmen è preoccupata per Victor, che fa fatica a tornare alla normalità, soprattutto perché tutta la colonia continua a considerarlo colpevole. Intanto, Linda non intende arrendersi davanti alle difficoltà ed è sempre più motivata a rilevare il Rio Club. Julia è sempre più disperata per le molestie che riceve da parte dei fan e della stampa. Leo la aiuta ad affrontare il problema e Julia comincia ad avere dei sospetti su chi potrebbe essere la persona che sta scrivendo gli articoli. Erik, intanto, si sta affezionando sempre di più a Mario, ma l'uomo sembra essere molto sfuggente nei suoi confronti e il ragazzo si domanda cosa gli stia accadendo.

Mercoledì 7 giugno

In Guinea, Ventura esige che Victor lo sostenga pubblicamente davanti ai suoi soci, durante un evento che l'uomo sta organizzando per riconquistare il suo potere, ma Victor rifiuta di farlo. Ines, perciò, per il bene di entrambi, chiede aiuto a Carmen per convincerlo ad accettare la richiesta del padre. E mentre il rapporto tra Victor e Carmen sembra migliorare, quello della ragazza con Kiros sembra essere sempre più astioso. Nel frattempo, Linda cerca di diventare la nuova proprietaria del Rio Club, ma per farlo ha bisogno dell'aiuto di Patricia. Julia e Olga finalmente si chiariscono e iniziano dei tentativi di riconciliazione.

Giovedì 8 giugno

Mentre Julia ringrazia le sue dipendenti per il lavoro fatto, arriva anche la notizia di un incasso consistente per la bottega. Elena invita anche Tirso a riavvicinarsi a Julia in quanto ormai è risaputo che non è lei l'autrice degli articoli, ma Tirso non ne vuole sapere. A Rio Muni, Mabale e gli operai fanno una bella sorpresa a Kiros regalandogli il biglietto del traghetto per andare a sostenere l'esame.

Venerdì 9 giugno

Ventura prepara una serata con i suoi soci e i suoi amici per dimostrare che tutto è tornato alla normalità, ma Victor non ci sta. Julia vuole capire perché Leo abbia deciso di tornare in albergo. Teme che ci sia lo zampino della madre. Ma le vere ragioni di Leo non hanno nulla a che fare con Diana. Tirso, nel frattempo, è diviso tra Erik, da una parte, che ancora non accetta la relazione tra lo zio e la madre, e dall'altra Julia, la cui amicizia si sta deteriorando.

Il video riassunto delle trame della settimana è disponibile grazie alla clip caricata da Mediaset Infinity.