Un altro domani: anticipazioni delle trame dal 12 al 16 giugno 2023

Le trame delle puntate di Un altro Domani, in onda su Canale 5 alle 16:50 dal 12 al 16 giugno 2023, sono disponibili grazie alle anticipazioni. Questa soap spagnola racconta la storia di Julia, una donna di 30 anni che vive nella Spagna contemporanea, e sua nonna Carmen, che nel 1950 sbarca nella colonia spagnola della Guinea Equatoriale. Le loro vite si intrecciano in due epoche diverse. Per seguire Un altro Domani in streaming, in diretta e on demand, puoi visitare il portale Mediaset Infinity.

Lunedì 12 giugno

In Africa, la rabbia di Ventura si scatena dopo l'oltraggio di Victor. La preoccupazione di Carmen per Victor aumenta e la ragazza confida i suoi pensieri a Enoa. Carmen sa che Ventura non se ne starà con le mani in mano e che si vendicherà. È il momento di agire immediatamente per evitare rimpianti in futuro. Angel scopre che Carmen sta continuando ad aiutare Victor, mentre Linda, parlando con Ines capisce che Angel non è il buon amico che pensava e che probabilmente ha passato il piano di Linda per rilevare il Rio Club a sua madre.

Martedì 13 giugno

Cloe e Dani propongono a Elena di lanciare la nuova linea di accessori sfruttando la popolarità di Julia sui social. Dani chiede a Erik di spiegare a Elena che i sensi di colpa nei confronti del figlio non gli sono utili per affrontare la sua nuova vita. Tirso esorta Julia e Leo a partecipare al torneo di Mus che si terrà presso il suo hotel e al quale anche lui parteciperà insieme a Olga. Intanto, in Guinea, Carmen offre asilo a Victor, ma proprio quando la ragazza è sul punto di informare Francisco della presenza del ragazzo in casa sua, Ventura si precipita a reclamarlo. Angel vuole diventare il nuovo direttore del Rio Club, ma dovrà sfidare la concorrenza di Ventura. Julia cerca di convincere Diana a iniziare una terapia. Il fatto che la donna abbia così tanto tempo libero inizia a influire sulla relazione già complicata tra madre e figlia. Diana si mostra reticente, ma una conversazione rivelatrice con Leo e una chiacchierata con Mario le fanno cambiare idea.

Mercoledì 14 giugno

In bottega, Julia si impegna al massimo per diventare una brava influencer e lanciare la sua nuova linea di accessori. Ma le buone intenzioni sembrano non bastare. In Guinea, Carmen è stata così preoccupata per la situazione di Victor che ha trascurato il lavoro in ebanisteria, fornendo cosi' a Patricia la scusa perfetta per scavalcarla e chiederle di allontanarsi da Victor per il bene di tutti. Intanto, Angel inizia ad avere seri dubbi sul sottrarre il Rio Club a Ventura. Nonostante gli sforzi di Patricia per convincerlo, teme che l'imprenditore lo consideri un tradimento. Julia e Leo si iscrivono a un torneo di Mus al quale parteciperanno anche Tirso e Olga. Durante una partita, Tirso mostra di essere molto infastidito dalla coppia. Ribero è molto stressato in vista dell'esame, così Maria e Cloe organizzano una serata per farlo rilassare e distrarre.

Giovedì 15 giugno

Julia confida a Elena di trovarsi molto bene con Leo, ma chiede all'amica di non parlarne con Diana. Linda è furiosa con Angel perché il ragazzo intende candidarsi come futuro direttore del Rio Club. Carmen propone a Francisco di restituire a Victor il proprio posto di lavoro, ma il padre rifiuta. La ragazza, pertanto, decide di abbandonare la fabbrica del padre per creare una nuova ebanisteria tutta sua.

Venerdì 16 giugno

Leo invita Diana e Julia a confrontarsi in una seduta di psicoterapia, ma le due donne non sembrano voler appianare i propri conflitti. Leo confessa a Julia di essere stato abbandonato all'altare, così come lei ha fatto con Sergio.

Il video riassunto delle trame della settimana è disponibile grazie alla clip caricata da Mediaset Infinity.