Un altro domani: anticipazioni trame dal 19 al 24 giugno 2023: Tensioni e dubbi nel futuro del Rio Club

Le trame delle puntate di Un altro Domani, in onda su Canale 5 alle 16:00 dal 19 al 24 giugno 2023, sono disponibili grazie alle anticipazioni. Da questa settima la soap andrà in onda anche di sabato con un triplo appuntamento dalle 16:00 alle 18:45 circa.

Questa serie spagnola racconta la storia di Julia, una donna di 30 anni che vive nella Spagna contemporanea, e sua nonna Carmen, che nel 1950 sbarca nella colonia spagnola della Guinea Equatoriale. Le loro vite si intrecciano in due epoche diverse. Per seguire Un altro Domani in streaming, in diretta e on demand, puoi visitare il portale Mediaset Infinity.

Lunedì 19 giugno

Cloe e Dani propongono a Elena di lanciare la nuova linea di accessori sfruttando la popolarità di Julia sui social. Dani chiede a Erik di spiegare a Elena che i sensi di colpa nei confronti del figlio non gli sono utili per affrontare la sua nuova vita. Tirso esorta Julia e Leo a partecipare al torneo di Mus che si terrà presso il suo hotel e al quale anche lui parteciperà insieme a Olga. Intanto, in Guinea, Carmen offre asilo a Victor, ma proprio quando la ragazza è sul punto di informare Francisco della presenza del ragazzo in casa sua, Ventura si precipita a reclamarlo. Angel vuole diventare il nuovo direttore del Rio Club, ma dovrà sfidare la concorrenza di Ventura. Julia cerca di convincere Diana a iniziare una terapia. Il fatto che la donna abbia così tanto tempo libero inizia a influire sulla relazione già complicata tra madre e figlia. Diana si mostra reticente, ma una conversazione rivelatrice con Leo e una chiacchierata con Mario le fanno cambiare idea. In bottega, Julia si impegna al massimo per diventare una brava influencer e lanciare la sua nuova linea di accessori. Ma le buone intenzioni sembrano non bastare. In Guinea, Carmen è stata così preoccupata per la situazione di Victor che ha trascurato il lavoro in ebanisteria, fornendo così a Patricia la scusa perfetta per scavalcarla e chiederle di allontanarsi da Victor per il bene di tutti. Intanto, Angel inizia ad avere seri dubbi sul sottrarre il Rio Club a Ventura. Nonostante gli sforzi di Patricia per convincerlo, teme che l'imprenditore lo consideri un tradimento.

Martedì 20 giugno

Julia e Leo si iscrivono a un torneo di Mus al quale parteciperanno anche Tirso e Olga. Durante una partita, Tirso mostra di essere molto infastidito dalla coppia. Ribero è molto stressato in vista dell'esame, così Maria e Cloe organizzano una serata per farlo rilassare e distrarre. Julia confida a Elena di trovarsi molto bene con Leo, ma chiede all'amica di non parlarne con Diana. Linda è furiosa con Angel perché il ragazzo intende candidarsi come futuro direttore del Rio Club.

Mercoledì 21 giugno

Carmen propone a Francisco di restituire a Victor il proprio posto di lavoro, ma il padre rifiuta. La ragazza, pertanto, decide di abbandonare la fabbrica del padre per creare una nuova ebanisteria tutta sua.

Giovedì 22 giugno

Leo invita Diana e Julia a confrontarsi in una seduta di psicoterapia, ma le due donne non sembrano voler appianare i propri conflitti. Leo confessa a Julia di essere stato abbandonato all'altare, così come lei ha fatto con Sergio.

Venerdì 23 giugno

Maria lascia inavvertitamente in bottega un volantino che riguarda la terapia ormonale. Cloe lo trova e le chiede spiegazioni. Linda si presenta alla riunione indetta da don Benigno, dove trovera' Angel, Patricia e Ventura.

Sabato 24 giugno

Victor recupera il proprio posto di lavoro, grazie alle pressioni di Carmen su Francisco e alla sua minaccia di lasciare l'ebanisteria, ma questo innescherà una durissima reazione da parte di Ventura. Cloe e Maria cercano di aiutare Julia a sfruttare i social a proprio vantaggio. Carmen viene aggredita dagli uomini di Ventura che cerca di spaventarla per vendicarsi del fatto che la ragazza ha ospitato Victor e gli ha ridato il suo lavoro. Nonostante l'insistenza di Victor però, Carmen non gli rivelerà la verità sull'accaduto, temendo che Victor possa scontrarsi nuovamente con suo padre.

Ventura, Patricia e Linda presentano a Don Benigno i loro piani per risollevare il Rio Club. Cloe ormai a conoscenza della verità su Maria/Dani si arrabbia con l'amica per averle tenuto nascosto il suo segreto. Julia racconta a Elena della notte trascorsa con Leo. La riunione con Don Benigno per la nuova gestione del Rio Club prende una piega inaspettata. Julia non riesce a capire perché Leo abbia provato ad andarsene senza salutarla e cerca in tutti i modi di comprendere il comportamento dello psicologo. Ma quando riesce finalmente a ottenere una spiegazione, rimane molto sorpresa. Nel frattempo, Cloe è ancora ferita da Dani per il fatto che non le abbia mai rivelato che si è sempre sentito un ragazzo. Dani prova a parlarle, ma Cloe ha bisogno di tempo per metabolizzare la novità. A Rio Muni, Ventura continua a fare di tutto affinché Victor gli chieda scusa e torni a casa.

Carmen inizia a temere che l'imprenditore possa spingersi troppo oltre pur di ottenere ciò che vuole e come al solito confida i suoi timori a Enoa. Linda è molto ottimista riguardo la gestione del Rio Club, ma presto sorgono i primi contrattempi. Julia e Leo stanno sempre meglio insieme, tanto che Diana decide di parlare con lo psicologo per capire che intenzioni abbia. E nonostante Leo sembri sincero nel voler prendersi cura di Julia, una misteriosa telefonata fa sospettare che nasconda qualcosa. Erik e Tirso fanno un passo avanti e parlano del rapporto del ragazzo con sua madre, riuscendo finalmente a riavvicinarsi. Tutto il contrario di Cloe e Dani, che sono sempre più distanti.