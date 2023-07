Un altro domani, anticipazioni delle trame delle puntate dal 31 luglio al 5 agosto 2023

Le trame delle puntate di Un altro Domani, in onda su Canale 5 dal 31 luglio al 5 agosto 2023, sono disponibili grazie alle anticipazioni. La soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:35, il sabato alle 15:40 e la domenica alle 15:30.

Questa serie spagnola racconta la storia di Julia, una donna di 30 anni che vive nella Spagna contemporanea, e sua nonna Carmen, che nel 1950 sbarca nella colonia spagnola della Guinea Equatoriale. Le loro vite si intrecciano in due epoche diverse. Per seguire Un altro Domani in streaming, in diretta e on demand, puoi visitare il portale Mediaset Infinity.

Un altro Domani: trama di lunedì 31 luglio

Mario racconta a Julia del suo rapporto con Carmen. Patricia è turbata dall'arrivo di Dolores nella sua casa. Francisco chiede a Patricia di non rivelare a Dolores la vera natura della loro relazione. Enoa, incinta, scivola ed è preoccupata per la salute del suo bambino. Dolores confessa a Carmen di essere molto delusa dalla rottura del suo fidanzamento con Victor e dall'attuale natura amichevole del loro rapporto. Patricia cerca di convincere Angel a riallacciare i rapporti con Ventura, ma il ragazzo si rifiuta di farlo e dichiara inoltre che non partirà per Roma, perché preferisce rimanere a Rio Muni. Dopo una notte passata insieme, Kiros va a casa di Carmen temendo che la ragazza se ne sia pentita. Ma Carmen lo rassicura del contrario. Nel mentre, Dolores bussa alla porta. Linda fa uscire Faustino di prigione, ma l'uomo le confessa di non essersi mai sentito apprezzato e dichiara che abbandonerà Rio Muni. Cloe cerca di convincere Ribero a occuparsi insieme di un cane.

Manu mostra scarso interesse nei confronti del lavoro e Julia la riprende, minacciando di licenziarla, ma Dani si offre di aiutarla. Il ragazzo, intanto, confessa a Tirso di essere innamorato di Manu e di non essere mai stato così felice in vita sua. Tirso si mostra contento per il ragazzo, ma gli chiede di avere un po' di clemenza nei confronti della madre, con la quale ha un po' di dissapori ultimamente. Julia invita Mario a cena affinchè l'anziano amico risponda alle sue domande riguardo la storia di Carmen. L'uomo confessa a Julia il motivo per il quale la nonna fuggì dalla Guinea, spiegandole che fu Carmen stessa a chiedergli di scrivere il romanzo ispirato alla sua vita, ponendogli una condizione, però: avrebbe dovuto firmare il libro usando uno pseudonimo. Dopo un confronto molto acceso con la figlia Carmen, Francisco decide di chiedere a Patricia di andare via di casa, almeno finchè Dolores non farà ritorno a Madrid.

Martedì 1° agosto: segreti, verità e le ombre del passato

Julia è sconvolta nell'aver appreso che sua nonna era un'assassina e vorrebbe trovare delle prove prima di credere completamente a quello che le ha raccontato Mario sulla questione. Inoltre, discute con Manu per l'ennesima leggerezza dimostrata dalla ragazza commessa sul posto di lavoro. A Rio Muni, Dolores viene portata a fare un giro dalla figlia, ma resta molto perplessa riguardo al lavoro di Carmen nella fabbrica. Quest'ultima è quotidianamente a contatto con tanti uomini, Dolores resta sconvolta dai racconti di Linda che la mette al corrente di molte delle avventure vissute da Carmen. Linda, nel frattempo, scopre che è stato suo padre a mandare Faustino da lei allo scopo di assumere la gestione del Rio Club, in quanto ritiene che la figlia dovrebbe dedicarsi a costruire una famiglia piuttosto che agli affari, attività che, secondo lui, può competere solo a un uomo.

Julia non riesce a capacitarsi del fatto che sua nonna Carmen abbia ucciso Victor, e si sente una stupida per aver scelto di seguire le orme di colei che si è rivelata essere un'assassina. Capisce di essere stata lei a idealizzarla e per questo decide di dimenticare Carmen e riconsiderare tutta la sua vita. Le cose alla bottega non vanno bene per Manu: Julia confessa a Mario che sembra proprio che il lavoro non le interessi e che combina solo guai. Se continua così, sarà costretta a licenziarla. La forte preoccupazione di Elena per l'amicizia tra Dani e Manu la allontana sempre più da suo figlio. In Africa, Carmen continua a vivere in segreto il suo amore con Kiros, convinta che questa volta nessuno potrà ostacolare la sua felicità, ma non ha fatto i conti con Dolores e con la decisione che la donna ha preso per lei.

Nell'episodio di mercoledì 2 agosto Linda confessa l'attrazione per Mariano

Linda decide di dare un'altra occasione a Faustino, riassumendolo nel ruolo di direttore di sala. Dolores vuole che Carmen torni a Madrid insieme a lei, perché non le piace lo stile di vita che la figlia conduce a Rio Muni. Francisco, su richiesta di Carmen, cerca di convincere la moglie a cambiare idea, ma Dolores non cede alle richieste, anzi, chiede al marito di sostenerla in questa decisione. Elena continua a litigare con il figlio Dani a causa delle sue scorribande serali e Tirso si offre di aiutarla. Mario, ormai al corrente delle bugie di Manu, minaccia la nipote di raccontare ogni cosa ai suoi genitori e lei lo supplica di non farlo, promettendogli di essere sempre sincera, d'ora in poi. Diana è in collera con Leo per l'articolo che la ritrae come una donna severa e testarda ed è anche molto preoccupata per via degli incassi molto bassi dell'hotel. Eko confida a Kiros di essere molto preoccupato per Enoa, perché non riesce a trovare un medico che voglia visitarla.

Dolores e Francisco decidono di far tornare Carmen a Madrid. La ragazza prova a dissuaderli, ma senza risultato. Informa Kiros, il quale le chiede di sposarlo. Linda confessa a Carmen di provare una fortissima attrazione per un uomo, ma di essere consapevole di non potersi lasciar andare a questo desiderio. Victor sospetta che la donna sia innamorata di qualcuno e Linda lo informa che si tratta di Mariano Glorioso. Angel inizia a lavorare con Victor in libreria. Prima, viene però sottoposto a una sorta di interrogatorio da parte di Victor sulle ragioni di questa sua scelta apparentemente non conveniente. Manu cerca di riabilitarsi agli occhi di Julia. Le due donne ristabiliscono le condizioni della loro collaborazione, accordandosi per continuarla. Mario ha uno scambio con Manu, in cui cerca goffamente di capire se la ragazza sia consapevole del fatto che Dani è un ragazzo trans. Manu conferma di esserne a conoscenza e di essere molto felice con lui. Patricia affronta Enoa.

Giovedì 3 agosto: La complicità tra Elena e Tirso diventa sempre più forte

Elena, sopraffatta dagli attriti con suo figlio, chiede a Julia di parlargli. Alla fine, sarà Tirso a fare la mossa decisiva di cui madre e figlio avevano chiaramente bisogno per riavvicinarsi come si deve. La complicità tra Tirso ed Elena è sempre più forte e li fa sentire sempre più come una famiglia. Gli abitanti di Robledillo continuano a non frequentare l'hotel, ma Diana si ostina a non cedere. È convinta che torneranno sui loro passi. Intanto, Cloe è sempre più preoccupata per il suo posto di lavoro. A Rio Muni, Carmen riflette sulla proposta di matrimonio di Kiros: desidera con tutta sè stessa sigillare la loro storia d'amore proibita, ma detesta l'idea di farlo per poi tornare in Spagna senza di lui e con il cuore infranto. Nel frattempo, Linda prova a riallacciare i rapporti con il noioso Mariano pur di contrastare la forte attrazione che ha per Faustino.

Carmen accetta di sposare Kiros, ma Dolores è determinata a portarla con sè a Madrid. Sfogandosi con Enoa, Carmen capisce che l'unico modo per cambiare le sorti del suo destino è convincere sua madre a restare nella colonia, così organizza al Rio Club una cena romantica per i suoi genitori. Linda è sempre più infatuata di Faustino e chiaramente il giovane ricambia, ma entrambi non fanno altro che litigare! Elena sprona Tirso a riallacciare l'amicizia con Julia. Tirso invita lei e Leo a cena, ma Julia è palesemente infastidita dalla sua complicità con Elena. Manu suggerisce a Ribero di festeggiare l'anniversario del suo gruppo nella bottega, di nascosto da Julia. Dani non è d'accordo con quella idea, anche perché si è appena riappacificato con la madre e non vuole guai, ma Ribero sembra intenzionato a seguire il consiglio di Manu. Cloe propone a Ribero di andare a vivere insieme, ma il ragazzo le dice chiaramente che non vuole bruciare le tappe.

In Un altro Domani di venerdì 4 agosto Dolores continua a osservare Carmen attentamente

Dolores e Francisco, nonostante la piacevole serata romantica, decidono di restare con i piedi per terra. Enoa comunica a Carmen che Kiros ha organizzato il loro matrimonio e l'aspetta nella giungla a mezzanotte. Carmen è molto emozionata, ma Dolores continua a starle con gli occhi puntati e le impedisce di uscire per raggiungere Kiros. Ventura ha organizzato un evento privato al Rio Club e appena vede Faustino non perde l'occasione per prenderlo in giro. A fine serata, Linda cerca di confortarlo e i due entrano in intimità e si confidano la loro passione reciproca. Ventura inizia a pensare che potesse essere Angel l'amante di Ines. Victor è convinto che si sbaglia, ma il padre non sente ragioni. Tra Leo e Diana le cose continuano ad andare molto male e Julia è molto risentita dal loro comportamento. I ragazzi organizzano, di nascosto da Julia, una festa in bottega ma lei rientra all'improvviso e li sorprende.

Julia, spronata da Leo, decide di riprendere il progetto della linea di accessori ed Elena accoglie la notizia con grande entusiasmo. Anche se, tutta questa felicità, non quadra molto a Julia, perché sospetta che possa avere qualcosa a che fare con Tirso. Infatti, Elena e Tirso stanno instaurando un legame sempre più intimo tra di loro. Dani chiede a Julia di non raccontare a Mario della festa clandestina organizzata da Manu all'interno della bottega. Il ragazzo, intanto, comincia a notare una strana tristezza in Manu. Teme che possa esserci rimasta male per quanto avvenuto tra lui e Cloe durante la festa in bottega e decide di raccontarle qualcosa sul loro passato. Nonostante gli sforzi fatti da Diana, gli incassi dell'hotel stentano ad aumentare. Ribero accetta di andare a convivere con Cloe. In Guinea, Dolores sorprende Carmen nel tentativo di fuggire di casa nel cuore della notte per incontrare Kiros. Così decide di restare a dormire in camera della figlia per sorvegliarla.

Sabato 5 agosto: Ventura organizza un evento privato al Rio Club

Dani sorprende Elena e Tirso intenti a baciarsi, così Elena poco dopo decide di dargli delle spiegazioni. Anche Julia sorprende la nuova coppia e per sbaglio si lascia scappare la notizia con Ribero e Cloe. La voce arriva all'orecchio di Tirso, che non la prende molto bene. Cloe e Ribero vanno a vedere la prima casa, la ragazza è entusiasta mentre lui non sa come dirle che non ha intenzione di convivere con lei.

Carmen non riesce a eludere la sorveglianza costante di Dolores e dovrà rimandare ancora l'agognato incontro con Kiros. Eko è molto preoccupato per Enoa, teme che la donna stia male e non dica niente per paura di perdere il lavoro. Eko ne parla con Kiros e insieme decidono di rivolgersi a un medico per aiutarla. Intanto Enoa riceve un pacco anonimo, contenente delle interiora di animale. Victor scopre che l'arma usata per uccidere sua madre è molto simile a quella di Ventura, ma la pistola è sparita. Ventura si giustifica fingendo di non saperne nulla.

