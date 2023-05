Un altro domani: anticipazioni delle trame dal 29 maggio al 2 giugno 2023

Le trame delle puntate di Un altro Domani, in onda su Canale 5 alle 16:50 dal 29 maggio al 2 giugno 2023, sono riportate di seguito. Questa soap spagnola racconta la storia di Julia, una donna di 30 anni che vive nella Spagna contemporanea, e sua nonna Carmen, che nel 1950 sbarca nella colonia spagnola della Guinea Equatoriale. Le loro vite si intrecciano in due epoche diverse. Per seguire Un altro Domani in streaming, in diretta e on demand, puoi visitare il portale Mediaset Infinity.

Lunedì 29 maggio 2023

Linda è disperata perché non è riuscita in alcun modo a recuperare i soldi. Così, dice a Ines e Angel che si arrende e tornerà nella sua città natale. Nel frattempo, Ventura scopre che Ines ha intenzione di andarsene di casa e anche Victor non sta passando un buon momento: Marcelo si rivela essere un doppiogiochista. La vita è molto dura per il giovane De Guevara in carcere e decide di porre fine a tutto. Carmen è sconvolta quando scopre la verità. Nel presente, Erik continua ad avere problemi con sua madre. Ribero torna a casa e Chloe è perplessa dalle sue storie. A Robledillo tutti sono arrabbiati con Julia per i suoi articoli e nemmeno Tirso le dà il beneficio del dubbio. La figlia di Diana prende quindi una drastica decisione.

Martedì 30 maggio 2023

Elena è preoccupata per la transizione di Dani e anziché parlarne con lui, decide di cercare informazioni da sola. Tuttavia, questa scelta si rivela una pessima idea. Nel frattempo, Julia confessa a Leo di non saper andare in bicicletta e lui si offre di aiutarla a imparare. Come segno di gratitudine, Julia gli offre la possibilità di trasferirsi in una delle stanze della sua casa, ma Diana non è d'accordo. A Rio Muni, i recenti eventi in carcere che coinvolgono Victor spingono Carmen a cercare di rovesciare la situazione: è stanca di Patricia e dei suoi inganni. Tuttavia, la Dark Lady ha sempre un asso nella manica.

Mercoledì 31 maggio 2023

Mario ed Erik si recano insieme al vivaio per comprare del terriccio, ma durante una discussione accesa, Mario si sente male. Quando tornano in albergo, Mario copre l'incidente con Tirso, anche se quest'ultimo è scettico sulla coincidenza. Nel frattempo, la denuncia presentata da Julia ha un effetto contrario: il giornale pubblica i suoi dati personali, scatenando una grande attenzione mediatica. Tutti iniziano a tormentarla.

Giovedì 1 giugno 2023

Linda sta facendo del suo meglio per realizzare il suo sogno di acquisire il Rio Club, nonostante le loro limitate risorse. Fortunatamente, può contare sull'aiuto di Carmen ed Angel. Nel frattempo, si diffonde la notizia dell'imminente scarcerazione di Victor, che lascia tutti sconcertati, soprattutto Patricia, Francisco e sua figlia, poiché sanno che c'è l'influenza di Ventura dietro tutto questo. Tuttavia, alla fine della giornata, proprio quando Victor dovrebbe essere rilasciato, arriva un'altra notizia, ma questa volta inquietante. A Robledillo, Julia continua ad essere perseguitata dalla folla urlante, mentre la convivenza tra Diana e Leo diventa sempre più difficile, litigano per ogni cosa.

Venerdì 2 giugno 2023

Julia è esausta di tutta l'attenzione che le viene rivolta dai giornalisti e dai fan, anche se c'è un lato positivo: le ordinazioni presso la sua bottega sono aumentate e l'albergo di Tirso è pieno di gente. A Rio Muni, Victor torna a casa, ma confida a Ines di provare ancora rancore verso Ventura. Inoltre, il giovane ammette di non sentirsi più accettato dalla comunità della colonia. Nel frattempo, Linda annuncia al spietato imprenditore che è pronta ad assumere la gestione del Rio Club.

Il video riassunto delle trame della settimana è disponibile grazie alla clip caricata da Mediaset Infinity.