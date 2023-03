Un altro Domani: anticipazioni delle trame dal 13 marzo al 17 marzo 2023

Ecco le anticipazioni di un Un altro Domani per le puntate dal 13 marzo al 17 marzo 2023: la soap spagnola va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:50 su Canale 5

Ecco le anticipazioni delle trame di Un altro Domani, relative alle puntate in onda dal 13 marzo al 17 marzo 2023 su Canale 5 alle 16:50. La soap spagnola ha per protagoniste nonna e nipote in due epoche differenti. La serie è ambientata nella Guinea spagnola degli anni '50, precisamente a Rio Muni, e nell'odierna Madrid in una cittadina di periferia, chiamata Robledillo de la Sierra. Un altro Domani è disponibile in streaming, in diretta e in replica, su Mediaset Infinity.

Lunedì 13 marzo

Victor, accusato di altro tradimento, è riuscito a sfuggire all'arresto ed è ricercato dalla Guardia Coloniale. Kiros confessa a Carmen il vero motivo per cui si sposa con Enoa. Patricia, vedendo il figlio in lacrime per la morte di Alicia, si offre di organizzare lei la veglia funebre, in casa sua. Maria trova finalmente la forza di confessare a sua madre di essere un ragazzo trans.

Martedì 14 marzo

Elena resta scioccata di fronte alla notizia che sua figlia sia un ragazzo trans e chiede a Maria se ne sia sicura. Maria si arrabbia, esce di casa e corre a raccontare l'accaduto a Julia.

Mercoledì 15 marzo

Carmen, convinta che Victor non sia un cospiratore, si reca in fabbrica a interrogare gli operai.

Giovedì 16 marzo

Elena e Maria riprendono la conversazione sull'orientamento della ragazza ed Elena riesce finalmente a mostrarsi più comprensiva.

Venerdì 17 marzo

Julia aspetta che Sergio si presenti a casa sua per firmare i documenti relativi alle sue dimissioni, ma un errore formale costringerà l'uomo a dover tornare una seconda volta.

Qui potete trovare il video riassunto delle trame della settimana dal 13 marzo al 17 marzo 2023 caricato da Mediaset