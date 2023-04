Un altro Domani: anticipazioni delle trame dal 24 al 28 aprile 2023

Ecco le anticipazioni di Un altro Domani per le puntate trasmesse dal 24 al 28 aprile 2023: la soap spagnola va in onda da lunedì a venerdì alle 16:50 su Canale 5.

Le trame delle puntate di Un altro Domani, in onda su Canale 5 alle 16:50 dal 24 al 28 aprile 2023, sono disponibili di seguito. La soap spagnola ha per protagoniste nonna e nipote che vivono in due epoche differenti. Julia, una donna di 30 anni nella Spagna di oggi, e sua nonna Carmen, che sbarca nella Guinea Equatoriale del 1950, allora una colonia spagnola. Un altro Domani può essere seguito in streaming, in diretta e on demand, su Mediaset Infinity.

Lunedì 24 aprile

Carmen fa due scoperte: la prima è che i camion della fabbrica traportano armi per i ribelli, ovviamente per conto di Ventura. La seconda è che nell'edizione mattutina del quotidiano è pubblicata una lettera ufficiale che certifica la presa di distanze di "Maderas Rio Muni" dalla persona di Victor Valdes, a firma di Patrizia, Francisco e Carmen. Due colpi al cuore che hanno un responsabile comune: Patricia.

Martedì 25 aprile

La pubblicazione ha ripercussioni e compromette il rapporto tra Ines e Carmen, ma Victor rassicura la madre, certo delle macchinazioni di Patricia. Continua la battaglia di nervi tra Angel e Ines, due versioni, due visioni, due ipotesi di assassinio. "La notte dei libri" è al centro dei sospetti, la dinamica dell'omicidio di Alicia assume tinte e ombre diverse a seconda delle versioni ipotizzate.

Mercoledì 26 aprile

Julia è alle prese con la liquidazione e in questa occasione, in maniera del tutto inaspettata, riceverà il supporto di Sergio. Cloe, di nascosto, prende il cellulare di Ribero e risponde al messaggio di conferma. Julia è rassegnata a liquidare l'azienda, anche se continua a scontrarsi con Sergio, che non ha cambiato atteggiamento. Elena, intanto, è preoccupata per Dani, che è totalmente preso dalla presenza di suo padre a Robledillo e si sta nuovamente legando a lui.

Giovedì 27 aprile

Elena è convinta che il suo ex marito nasconda qualcosa e che Dani farebbe bene a non fidarsi di lui. In Africa, Victor subisce maltrattamenti in carcere, sia per le gravi accuse che pesano su di lui che per il cognome che porta, che lo rendono facile bersaglio di chi vuole vendicarsi di Ventura.

Venerdì 28 aprile

Carmen è decisa ad aiutare Victor che si trova in carcere ed è vittima di maltrattamenti. Lei è decisa a non arrendersi e continua a cercare prove che possano scagionarlo dimostrando il coinvolgimento di Ventura nella cospirazione.

Il video riassunto delle trame della settimana è disponibile nella clip caricata da Mediaset Infinity.