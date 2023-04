Un altro Domani: anticipazioni delle trame dall'1 maggio al 5 maggio 2023

Ecco le anticipazioni di Un altro Domani per le puntate trasmesse dall'1 maggio al 5 maggio 2023: la soap spagnola va in onda da lunedì a venerdì alle 16:50 su Canale 5.

Le trame delle puntate di Un altro Domani, in onda su Canale 5 alle 16:50 dall'1 maggio al 5 maggio 2023, sono disponibili di seguito. La soap spagnola ha per protagoniste nonna e nipote che vivono in due epoche differenti. Julia, una donna di 30 anni nella Spagna di oggi, e sua nonna Carmen, che sbarca nella Guinea Equatoriale del 1950, allora una colonia spagnola. Un altro Domani può essere seguito in streaming, in diretta e on demand, su Mediaset Infinity.

Lunedì 1 maggio

Maria si avvicina sempre di più a suo padre. Una cosa che Elena vede con grande preoccupazione. Ma un piccolo dettaglio nel suo ex le fa pensare che lui sia davvero cambiato.

Martedì 2 maggio

In Africa, il carcere sta mettendo a dura prova Victor. Carmen sa che il tempo scorre e deve fare in fretta. L'unica soluzione possibile: ottenere la prova che Patricia è coinvolta nella cospirazione.

Mercoledì 3 maggio

Si avvicina il compleanno di Linda, ma la recente morte di Alicia e l'incarcerazione di Victor le instillano il dubbio se festeggiare o meno. Carmen è concentrata sulla raccolta di prove che incastrino Patricia. La ricerca ostinata attira le attenzioni e i sospetti della perfida donna.

Giovedì 4 maggio

Francisco si trova al centro di una vera e propria guerra di nervi tra Patricia e Carmen e quest'ultima deve assolutamente trovare testimoni pronti a far emergere la "cospirazione" come realmente si è svolta. Come sempre, Carmen sa di poter contare su Kiros.

Venerdì 5 maggio

Anche se la missione sembra essere impossibile per motivi legati alle ripercussioni sui lavoratori e per ragioni di carattere politico/razziale, Carmen sa di poter contare su Kiros. Julia è decisa a tentare una "conciliazione" con Sergio prima di ricorrere a un estenuante processo risolutivo. La situazione di Victor non cambia, anzi la sua condizione di detenuto è in un pericoloso limbo. L'ambiente carcerario sembra essergli nemico.

Il video riassunto delle trame della settimana è disponibile nella clip caricata da Mediaset Infinity.