The Umbrella Academy 2: i primi minuti della seconda stagione (VIDEO)

Che la fine del mondo abbia (di nuovo) inizio. The Umbrella Academy 2 si presenta con i primi minuti spettacolari della seconda stagione in questo video diffuso or ora da Netflix.

Siamo nel 1963, precisamente il 25 novembre del 1963, e Five (Aiden Gallagher) è appena atterrato nel passato dopo il viaggio nel tempo che aveva concluso la prima stagione dello show.

Così inizia la ricerca dei fratelli, che però è subito interrotta dal suono di aeroplani, spari ed esplosioni. "L'URSS ha attaccato gli Stati Uniti? Non può essere... Cosa diavolo abbiamo combinato adesso?" si chiede ormai rassegnato il ragazzo. Nel frattempo ci vengono mostrati in slow-motion tutti i Fratelli Hargreeves, nelle loro versioni anni '60, intenti a scongiurare un'altra fine del mondo.

Ma ecco che dal nulla appare Hazel (Cameron Britton), che urge Five di seguirlo se vuole cambiare (di nuovo) il corso degli eventi.

Intanto, mentre tutto esplode e salta in aria, compaiono sullo schermo i titoli di testa...

Insomma, proprio quel che si dice un inizio col botto... letteralmente. La seconda stagione di Umbrella Academy sarà disponibile su Netflix a partire dal 31 luglio.

Torna l'intero cast originale della serie: Ellen Page, Emmy Raver-Lampman, Tom Hopper, David Castaneda, Robert Sheehan, Justin H. Min e Aidan Gallagher. Nonostante non sia ancora arrivata una conferma ufficiale da parte di Netflix, gli autori sarebbero già al lavoro sulla possibile terza stagione.