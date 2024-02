The Umbrella Academy 4: Netflix svela la data di uscita e i poster dell'ultima stagione

The Umbrella Academy tornerà sugli schermi di Netflix con gli episodi della stagione 4, l'ultima, in estate: la piattaforma di streaming ha infatti svelato che la data di uscita delle puntate è stata fissata all'8 agosto.

I fan potranno quindi scoprire in che modo si concluderà la storia tratta dai fumetti di Gerard Way e Gabriel Bá.

I character poster

I protagonisti di The Umbrella Academy sono Ellen Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher e Justin H. Min.

La serie

La stagione 3 di The Umbrella Academy ha mostrato quanto accaduto dopo che i protagonisti hanno posto fine al giorno del giudizio del 1963, e la Umbrella Academy torna a casa nel presente, convinta di aver impedito l'apocalisse e di aver sistemato questa sequenza temporale dimenticata da Dio una volta per tutte. Ma dopo un breve momento di festa, si rendono conto che le cose non sono esattamente come le hanno lasciate, ritrovandosi alle prese la Sparrow Academy. Intelligenti, eleganti e caldi come un mare di iceberg, gli Sparrow si scontrano immediatamente con i membri dell'Umbrella Academy in un violento confronto che si rivela essere l'ultima delle preoccupazioni di tutti. Troveranno un modo per tornare alle loro vite pre-apocalisse? O questo nuovo mondo si rivelerà più di un semplice intoppo nella sequenza temporale?