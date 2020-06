Umbrella Academy 2, le prime foto della seconda stagione della serie Netflix

The Umbrella Academy: Ellen Page nella seconda stagione

Sono appena state diffuse le prime foto di Umbrella Academy 2 e dei nuovi episodi dello show targato Netflix con protagonista la famiglia più bizzarra che ci sia.

I Fratelli Hargreeves - #1 Luther (Tom Hopper), #2 Diego (David Castañeda), #3 Allison (Emmy Raver-Lampman), #4 Klaus (Robert Sheehan), #5 (Aidan Gallagher) e #7 Vanya (Ellen Page) - sono tornati (indietro nel tempo) nelle prime still riasciate dalla piattaforma streaming, e anticipa una seconda stagione davvero esplosiva.

Basata sull'omonima serie di graphic novel scritta da Gerard Way e illustrata da Gabriel Bá, la serie ideata da Steve Blackman continuerà a raccontare le avventure dell'Umbrella Academy con una seconda stagione composta di altri 10 episodi, che debutteranno il 31 luglio su Netflix.

L'ultima volta che avevamo visto la (non tanto) allegra brigata, Vanya (Page) stava per causare la fine del mondo con un incredibile potere (che non sapeva nemmeno di avere fino a poco prima), ma grazie all'intervento di 5 e degli altri fratelli, la catastrofe è stata evitata... Almeno per il momento.

The Umbrella Academy: una foto di scena della stagione 2

The Umbrella Academy: un'immagine della seconda stagione

The Umbrella Academy: una scena della seconda stagione

The Umbrella Academy: un'immagine della stagione 2

Come recita la sinossi ufficiale di The Umbrella 2 fornita da Netflix, infatti "Cinque ha avvertito la sua famiglia (così tante volte) che usare i poteri per fuggire dall'apocalisse di Vanya del 2019 sarebbe stato rischioso. Bene, aveva ragione: il salto nel tempo sparpaglia i fratelli per tutta Dallas, in Texas, per un periodo di tre anni a partire dal 1960. Alcuni, rimasti bloccati nel passato per anni, si sono costruiti una nuova vita e sono andati avanti, certi di essere gli unici sopravvissuti. Cinque è l'ultimo ad atterrare, nel mezzo del giorno dell'apocalisse, che - spoiler! - è il risultato dell'interruzione temporale (qualcuno ha un déjà vu?). Ora i membri dell'Umbrella Academy devono trovare un modo per ricongiungersi, capire cosa ha causato il giorno dell'apocalisse, fermarlo e tornare al tempo attuale per bloccare quell'altra apocalisse. Il tutto mentre vengono cacciati da un trio di spietati assassini svedesi".

The Umbrella Academy 2: una foto di scena della serie Netflix

The Umbrella Academy: un'immagine della seconda stagione della serie

The Umbrella Academy: un'immagine della stagione 2 della serie Netflix