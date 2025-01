Uma Thurman tra i protagonisti della serie Dexter: Resurrection

L'attrice Uma Thurman farà parte del cast della serie Dexter: Resurrection, progetto sequel di New Blood, con star Michael C. Hall.

L'attrice affiancherà quindi sul set il protagonista Michael C. Hall che riprenderà il ruolo del serial killer nel prossimo progetto targato Paramount+ e Showtime.

Il progetto sequel della storia di Dexter

Le riprese di Dexter: Resurrection sono iniziate da qualche giorno a New York, proprio mentre sugli schermi televisivi è in onda il progetto prequel intitolato Original Sin, che ha registrato il record di 2.1 milioni di spettatori a livello globale che hanno scelto di vedere in streaming il primo episodio dello show.

Uma Thurman avrà nelle puntate il ruolo di Charley, capo della sicurezza del misterioso miliardario Leon Prater. La donna ha fatto parte delle Forze Speciali. Charley ha avuto dei lavori di alto livello nel campo della sicurezza privata prima di accettare l'incarico di braccio destro, meticoloso e piena di risorse, per Prater.

Il cast dello show

Michael C. Hall riprenderà il ruolo di Dexter Morgan e nel cast ci saranno anche David Zayas, James Remar e Jack Alcott che riprenderono i ruoli del detective Angel Batista, di Harry Morgan e di Harrison Morgan.

Tra i produttori della serie ci sono Clyde Phillips, che ha inoltre l'incarico come showrunner, Hall, Scott Reynolds, Tony Hernandez e Lilly Burns. Marcos Siega è invece producing director.

Monica Raymund sarà regista di quattro puntate, mentre Siega si occuperà di altri sei episodi.

Il debutto della serie è previsto sugli schermi americani in estate, svelando quindi in che modo Dexter tornerà sugli schermi dopo il finale di New Blood in cui sembrava perdere la vita, venendo ucciso da suo figlio.