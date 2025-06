Dexter: Resurrection, Michael C. Hall torna nel primo trailer della nuova serie Showtime

L'attesa per Dexter: Resurrection si accorcia sempre di più. Showtime ha diffuso il primo trailer ufficiale della nuova serie, riportando sullo schermo uno dei personaggi più discussi e amati degli ultimi decenni: Dexter Morgan, ancora una volta interpretato da Michael C. Hall.

La serie originale, andata in onda dal 2006 al 2013 per otto stagioni, ha raccolto numerosi riconoscimenti, tra cui diverse nomination agli Emmy e ai Golden Globe, oltre a un Peabody Award. Hall si è aggiudicato il Golden Globe come miglior attore nel 2010 proprio per il ruolo di Dexter.

Un nuovo capitolo nella vita di Dexter

Nel trailer appena pubblicato, vediamo Dexter muoversi in una New York City plumbea e minacciosa, a poche settimane dagli eventi di Dexter: New Blood. Dopo essere sopravvissuto a un colpo di pistola esploso dal figlio Harrison, Dexter si risveglia dal coma e scopre che il ragazzo è svanito nel nulla.

"Realizzando l'impatto delle sue azioni sul figlio, Dexter parte alla sua ricerca, deciso a rimediare. Ma lasciarsi il passato alle spalle sarà più complicato del previsto", recita la sinossi ufficiale. "Quando Angel Batista riappare con nuove domande, diventa chiaro che il passato è pronto a reclamare il suo debito. Mentre padre e figlio si confrontano con i propri demoni, le loro strade si intrecciano in modo inaspettato e irreversibile".

Un cast stellare e tanti volti noti

Nel trailer compaiono anche alcuni dei nuovi ingressi nel cast, tra cui Uma Thurman, Peter Dinklage, Krysten Ritter, Neil Patrick Harris, Eric Stonestreet, David Dastmalchian, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa ed Emilia Suárez.

Dexter Resurrection, un'immagine promozionale con Michael C. Hall

Oltre ai nuovi volti, ritornano alcuni personaggi fondamentali dell'universo di Dexter: David Zayas nei panni di Angel Batista, James Remar nel ruolo di Harry Morgan, il padre adottivo di Dexter, Jack Alcott come Harrison Morgan, John Lithgow, ancora una volta nei panni del famigerato Trinity Killer, Jimmy Smits, che riprende il ruolo dell'avvocato Miguel Prado.

Dexter: Resurrection è scritta e prodotta da Clyde Phillips, già showrunner della serie originale. Alla regia troviamo Marcos Siega, che torna anche come produttore.

Michael C. Hall figura anche tra i produttori esecutivi, affiancato da Scott Reynolds (Jessica Jones), Tony Hernandez (Emily in Paris) e Lilly Burns (Russian Doll). Il progetto è firmato da Showtime Studios in collaborazione con Counterpart Studios.