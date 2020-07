UltraPop Festival, la saga di Smetto Quando Voglio protagonista su Twitch

Smetto Quando Voglio è il protagonista dell'incontro delle 19:00 all'UltraPop Festival, dove racconteremo la saga italiana più divertente e vincente degli ultimi tempi grazie all'intervento del regista Sydney Sibilia e l'interprete Stefano Fresi!

Dopo essere stato il film italiano rivelazione del 2014, con ottimi incassi e numerose nomination ai David di Donatello, Smetto quando voglio ha creato un vero e proprio caso cinematografico. Il film di Sydney Sibilia vanta un nutrito cast nel quale ricordiamo tra gli altri Edoardo Leo, Stefano Fresi, Libero De Rienzo e Neri Marcoré racconta la parabola di Pietro Zinni, talentuoso e geniale ricercatore trentasettenne.

Smetto quando voglio: un'immagine promozionale tratta dal film

Ma, si sa, essere mentalmente dotato non è sufficiente. Arrivano i tagli all'università e viene licenziato. Cosa può fare per sopravvivere un nerd che nella vita ha sempre e solo studiato? L'idea è quella di mettere insieme una bizzarra banda criminale reclutando i migliori tra i suoi ex colleghi, che nonostante le competenze vivono ormai tutti ai margini della società, per realizzare e lanciare una nuova sostanza stupefacente ai limiti della legalità. Il prodotto ha un enorme successo, ma poi arrivano anche i problemi...

Smetto quando voglio: una generazione di ricercati da 110 e lode

Grazie a Smetto quando voglio - Ad honorem e Smetto quando voglio - Masterclass, la saga è diventata un piccolo grande cult, che tutt'ora è amatissimo dagli spettatori. Ne parleremo a partire dalle 19:00 con Sydney Sibilia e Stefano Fresi, oltre ai nostri Valentina Ariete e Luca Liguori.

