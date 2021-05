Ultraman: Netflix annuncia il nuovo film animato

Ultraman sarà il protagonista di un film animato in fase di sviluppo per conto di Netflix, come annunciato oggi dai portavoce della piattaforma di streaming.

In passato le avventure del personaggio lo hanno portato a scontrarsi contro mostri e famosi kaiju.

A dirigere il film di Ultraman sarà Shannon Tindle, in passato nel team di Coraline e la porta magica e Kubo e la spada magica, che farà quindi il suo esordio alla regia. Tindle ha anche firmato la sceneggiatura in collaborazione con Marc Haimes, mentre Joan Aoshima (DuckTales) sarà co-regista.

La storia del film non sarà legata alla serie animata ed è stata ideata per onorare la mitologia del passato e introdurre il personaggio a nuovi spettatori. L'animazione, curata da Industrial Light and Magic, sarà stilizzata ma dall'aspetto originale.

Il protagonista sarà Ken Sato, un giocatore di baseball che ritorna in Giappone per diventare il nuovo eroe ad assumere il ruolo di Ultraman. Il suo progetto subisce una svolta inaspettata quando si ritrova a crescere un cucciolo di mostro kaiju, erede del suo più grande nemico, come se fosse suo figlio. Sato dovrà inoltre fare i conti con il rapporto con suo padre e i piani della Kaiju Defense Force.

Tindle ha dichiarato: "Realizzare questo film è un sogno che diventa realtà. Quella che è iniziata come una storia originale nata dal mio amore per Ultraman di Eiji Tsuburaya è diventato un film su Ultraman grazie all'incredibile fiducia del team di Tsuburaya Productions, e il sostegno di Netflix Animation. Abbiamo creato un team all-star e non vedo l'ora di condividere il nostro approccio unico a Ultraman con il resto del mondo".

Il film sarà realizzato con la collaborazione di Tsuburaya Productions e il cast di attori che daranno voce ai personaggi sarà composto da attori giapponesi e occidentali.