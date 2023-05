Ultraman 3, su Netflix in streaming da oggi

Da oggi 11 maggio 2023 arriva Ultraman su Netflix: disponibile in streaming la terza stagione della serie tv animata diretta dai registi Kenji Kamiyama e Shinji Aramaki.

Lo show riporta sullo schermo la rinomata saga Ultraman, diretto dai celebri registi Kenji Kamiyama e Shinji Aramaki. La nuova versione 3DCG ha già rivoluzionato l'universo della serie, dalle delicate espressioni dei personaggi alle scene di azione più dinamiche. La terza e ultima stagione - che promette colpi di scena - sarà composta da dodici episodi.

Ultraman: una scena della serie anime

Nelle nuove puntate l'incubo si abbatte su Shinjiro (Ultraman) quando inizia a capire che non è più in grado di tenere sotto controllo i suoi poteri e fatica a contenerli. Non appena l'incontenibile Ultramanb distrugge la città e ferisce gli abitanti, la società lo definisce "disastro dell'umanità" e l'eroe diventa oggetto di pubblica condanna. Ormai solo, dopo aver perso tutto ciò che aveva, Shinjiro si trova ad affrontare il suo ingrato destino, mentre una malvagia forza aliena si muove nell'ombra.