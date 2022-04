Ultraman 2, su Netflix in streaming da oggi

Da oggi 14 aprile arriva Ultraman su Netflix: disponibile in streaming la seconda stagione della serie tv animata diretta dai registi Kenji Kamiyama e Shinji Aramaki.

Lo show riporta sullo schermo la rinomata saga Ultraman, diretto dai celebri registi Kenji Kamiyama e Shinji Aramaki. La nuova versione 3DCG ha già rivoluzionato l'universo della serie, dalle delicate espressioni dei personaggi alle scene di azione più dinamiche. La seconda stagione sarà composta da sei episodi, uno per ciascuno dei personaggi che si alleeranno per contrastare la minaccia aliena.

Ultraman: una scena della serie anime

Nelle prossime puntate inedite, infatti, scopriremo addirittura sei Ultraman, che andranno ad unirsi in un'alleanza fatta per fermare il villain di stagione, che vuole distruggere il pianeta Terra con metà dei suoi componenti. Nella prima stagione Shinjiro, il figlio di Shin Hayata, sembra possedere una strana abilità, ed è proprio questa capacità, insieme alla rivelazione che suo padre fosse il vero Ultraman, che porta Shinjiro a scegliere di combattere contro i nuovi alieni che invadono la terra, in qualità di nuovo Ultraman. Alla regia tornano a dirigere Kenji Kamiyama e Shinji Aramaki.