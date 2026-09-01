L’ultima vendetta stasera su Rai 2: trama, cast, durata e curiosità del film con Liam Neeson

Liam Neeson interpreta un ex sicario che ha scelto di cambiare vita ma è costretto a tornare in azione quando un gruppo di terroristi semina violenza e paura nel piccolo villaggio irlandese dove vive

L'ultima vendetta va in onda questa sera, martedì 1° settembre alle 21.20 su Rai 2, in prima visione tv. Diretto da Robert Lorenz, il thriller del 2023 ha come protagonista Liam Neeson, nei panni di un ex sicario che ha deciso di cambiare vita e lasciarsi alle spalle un passato fatto di violenza. Ambientato nell'Irlanda degli anni Settanta, il film porta sullo schermo una storia di vendetta, redenzione e giustizia, tra paesaggi rurali e atmosfere che richiamano il western classico.

L'ultima vendetta, la trama del film

Finbar Murphy vive in un piccolo villaggio sulla costa irlandese e conduce una vita apparentemente tranquilla. Dopo aver lavorato per anni come sicario, l'uomo ha deciso di abbandonare la violenza e di dedicarsi a un'esistenza più semplice, anche come libraio. Il suo passato, però, è tutt'altro che dimenticato.

La situazione cambia quando nel paese arriva un gruppo di terroristi dell'IRA, responsabili di un attentato e costretti a trovare rifugio nella zona. Tra loro c'è Doireann McCann, una donna spietata e determinata, interpretata da Kerry Condon. La presenza del gruppo finisce per creare tensioni e paura nella piccola comunità.

Liam Neeson insieme all'attrice Niamh Cusack

Finbar cerca inizialmente di rimanere fuori dalla vicenda, deciso a non tornare mai più quello che era. Ma quando una persona a lui vicina viene coinvolta nella violenza dei terroristi, l'ex killer si trova davanti a una scelta difficile. Per proteggere la comunità e le persone che ama dovrà infatti tornare a usare le sue vecchie abilità.

Da quel momento prende forma uno scontro personale e sempre più pericoloso, nel quale Finbar dovrà fare i conti non soltanto con i suoi nemici, ma anche con il proprio passato. La vendetta diventa così il punto di partenza per una riflessione sulla colpa, sulla possibilità di cambiare e sul peso delle proprie azioni.

Cast e curiosità sul film

A interpretare Finbar Murphy è Liam Neeson, protagonista di numerosi thriller d'azione come Io vi troverò, Non-Stop e Un uomo sopra la legge. Al suo fianco troviamo Kerry Condon nel ruolo di Doireann McCann, mentre Ciarán Hinds interpreta Vincent O'Shea. Nel cast ci sono anche Jack Gleeson, noto soprattutto per il ruolo di Joffrey Baratheon ne Il Trono di Spade, Colm Meaney, Sarah Greene, Desmond Eastwood e Niamh Cusack.

Kerry Condon nei panni della spietata Doireann McCann

La regia è di Robert Lorenz, filmmaker che ha lavorato a lungo al fianco di Clint Eastwood come produttore e collaboratore. Proprio questa esperienza contribuisce a dare al film un'impronta da western crepuscolare, trasferendo però il classico scenario del genere negli spettacolari paesaggi dell'Irlanda, qui la nostra recensione del film .

Le riprese si sono svolte soprattutto nella contea di Donegal, una zona caratterizzata da coste, campagne e piccoli centri abitati che diventano parte integrante dell'atmosfera del film. L'ambientazione negli anni Settanta è particolarmente curata e contribuisce a rendere ancora più credibile il contesto nel quale si muovono i protagonisti.

Un'altra curiosità riguarda Liam Neeson e Ciarán Hinds, che avevano già lavorato insieme in passato in film come Excalibur e Silence. In L'ultima vendetta tornano invece a condividere lo stesso universo narrativo, questa volta in una storia profondamente legata alla loro Irlanda.

Con L'ultima vendetta, Neeson veste ancora una volta i panni dell'uomo costretto a combattere, ma con un personaggio più tormentato e malinconico rispetto ai suoi abituali giustizieri. Finbar è infatti un uomo che vorrebbe lasciarsi alle spalle la violenza, ma che scopre quanto sia difficile sfuggire davvero al proprio passato.

Dove vedere L'ultima vendetta in tv e in streaming e durata

Il film, diretto da Robert Lorenz, andrà in onda stasera, 1 settembre, su Rai 2 in prima serata alle 21:20 e in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand. L'ultima vendetta ha una durata di circa 106 minuti e si concluderà intorno alle 23:15, quando la programmazione di Rai 2 proseguirà con Speciale TG Sport Chiusura Calcio Mercato.