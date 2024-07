L'ultima vendetta: Liam Neeson vendicatore sul viale del tramonto nella clip esclusiva

Dopo aver attirato l'attenzione del pubblico della Mostra di Venezia 2023, sta finalmente per arrivare nei cinema L'ultima vendetta, thriller irlandese che vede protagonista la star Liam Neeson. Diretto da Robert Lorenz, alla sua terza regia dopo Di nuovo in gioco e Un uomo sopra la legge, il film approderà nei cinema italiani con Vertice 360 a partire dal 17 luglio. Una clip esclusiva offerta quest'oggi da Movieplayer.it anticipa un dialogo tra Liam Neeson, assassino in pensione costretto a tornare in azione per risolvere una bega personale, e il giovane Jack Gleeson.

Nei panni del protagonista, Liam Neeson veste i panni di un assassino in pensione che lotta per la sua redenzione dopo un passato segnato dal crimine e da scelte sbagliate. Al suo fianco, tra santi e peccatori, un cast di attori tutti irlandesi, tra cui Kerry Condon, Jack Gleeson, Joffrey Baratheon nella serie Il Trono di Spade, Colm Meaney e Ciarán Hinds.

Liam Neeson vicino alle scogliere irlandesi

La sinossi

Irlanda, anni Settanta. Ansioso di lasciarsi alle spalle il proprio oscuro passato, Finbar Murphy (Liam Neeson) conduce una vita tranquilla nella remota cittadina costiera di Glencolmcille, lontano dalla violenza politica che attanaglia il resto del Paese. Quando arriva una minacciosa banda di terroristi, guidata da una donna spietata di nome Doireann (Kerry Condon), Finbar scopre che uno di loro ha abusato di una ragazzina del posto. Finbar si ritrova così a dover decidere se proteggere la sua identità segreta o difendere la sua comunità e i suoi amici. Nella terra dei santi e dei peccatori ci sono peccati che non possono essere sepolti.

Come rivela la nostra recensione de L'ultima vendetta, Liam Neeson torna a essere la star assoluta nonostante i suoi ripetuti proclami di voler abbandonare il cinema d'azione. Ma stavolta il soggetto del film ambientato nella sua Irlanda è personale tanto da spingerlo ad accettare un film sui Troubles girato da un cast interamente irlandese.

"Ha un sapore da western" ha spiegato a Comingsoon-net. "È stato fantastico lavorare con Rob Lorenz e Tom Stern, il direttore della fotografia, e fare un altro film con il mio caro amico Ciaran Hinds che conosco da oltre 50 anni. Kerry Condon, che è un'attrice che non conoscevo, è fantastica così come il giovane Jack Gleason. Davvero un ottimo cast".

L'attore ha proseguito dicendo: "Ogni giorno andare al lavoro nella contea di Donegal era una gioia assoluta, è stato molto bello. E spero che il film dica qualcosa in più sulla storia dei Troubles. Sicuramente, negli anni Settanta nel nord dell'Irlanda fu un periodo molto turbolento e violento. Periodo anche molto violento. Quindi la topografia del Donegal sembrava aggiungere ulteriore spessore a questo spaccato".