Da L’ultima vendetta a Firebrand e Asphalt City, il grande cinema di Vertice 360

Un'attenzione per i titoli che arrivano dai grandi festival internazionali tra i film previsti da Vertice 360 per i prossimi mesi, ma spazio anche al thriller, l'horror di The Strangers: Capitolo 1 e il cinema per famiglie di Runt.

Vertice 360 è una distribuzione giovane, ma che ha saputo proporre sin da subito titoli interessanti per arricchire il nostro panorama cinematografico, a partire da Men di un paio di estati fa fino a I Mercen4ri, A dire il vero, The Piper o Mother's Instinct. Per questo ci siamo approcciati all'incontro con i suoi responsabili in quel di Ciné Giornate di Cinema a Riccione con curiosità per quello che hanno in serbo per noi per i prossimi mesi. Partiamo dalle certezze, la prima della quale è in programma a strettissimo giro: uscita in sala il 17 luglio per L'ultima vendetta, il film di Robert Lorenz apprezzato la scorsa estate alla Mostra del cinema di Venezia, dove era stato presentato nella sezione Orizzonti Extra con il titolo di In the Land of Saints and Sinners.

Liam Neeson è protagonista de L'ultima vendetta

Si tratta di un thriller ambientato in Irlanda negli anni '70, interpretato da Liam Neeson nei panni di Finbar Murphy, che conduce una vita tranquilla nella cittadina costiera di Glencolmcille nella speranza di lasciarsi alle spalle il suo passato. Una tranquillità messa alla prova quando in paese arriva una banda di terroristi guidata da Doireann, che costringe Finbar a una difficile scelta per proteggere la sua comunità. Accanto a Liam Neeson nel cast troviamo Kerry Condon, Jack Gleeson, Col Meaney e Ciaràn Hines.

Da Venezia a Cannes

Se il primo titolo in arrivo arriva dalla Mostra di Venezia, altri sono di provenienza Festival di Cannes. Si tratta di Firebrand e Asphalt City. Il primo è un dramma storico che ha raccolto molta attenzione da parte del pubblico sin dalla presentazione al festival francese, sia per la qualità della pellicola e della ricostruzione storica messa in piedi dal regista Karim Aïnouz, sia per il cast di tutto rispetto che mette Alicia Vikander e un irriconoscibile Jude Law rispettivamente nei panni di Caterina Parr ed Enrico VIII.

Jude Law ed Alicia Vikander in Firebrand

Ancora un gran cast anche per il secondo titolo acquisito a Cannes 2023, che avevamo visto e recensito con il titolo Black Flies ma nel frattempo ha subito un cambio di titolo, anche in patria, in Asphalt City. Si tratta della storia di due paramedici interpretati da Sean Penn e Tye Sheridan e il loro lavoro in una notte newyorkese. Un film fatto di tensione e soprattutto atmosfera nel seguire il cammino dei due protagonisti e il loro rapporto in divenire. La regia è di Jean-Stéphane Sauvaire, ispirandosi al libro Black Flies di Shannon Burke.

Dall'horror al family

Il listino si va a completare di tanti titoli di generi e approcci differenti, assicurando varietà e potenzialità per raggiungere ogni tipologia di spettatore. C'è ovviamente spazio per l'horror, genere che riesce sempre a raggiungere il suo pubblico l'elezione, con The Strangers: Capitolo 1, terzo capitolo della trilogia omonima ma allo stesso tempo suo rilancio in vista di una nuova trilogia di cui funge da primo passo. Alla regia troviamo Renny Harlin, che troveremo anche alla guida del secondo capitolo, previsto a ridosso del primo, e il terzo sulla cui uscita ancora si sa poco.

Un'altra certezza in quanto a risposta del pubblico in sala è il genere family, i film che si rivolgono a tutta la famiglia, di cui Vertice 360 ha in listino Runt - Eroe a quattro zampedi John Sheedy con la star Jai Courtney come protagonista. Grandi star anche in Deep Water, ancora per la regia di Harlin, che vede tra gli interpreti Aaron Eckhart e Ben Kingsley, nell'action Fast Charlie con Pierce Brosnan, Morena Baccarin e James Chan, ma anche nel biopic Lee con KateWinslet,Alexander Skarsgärd e Marion Cotillard. Sono invece Diane Kruger, Vincent Cassel e Louis Garrel i protagonisti di Saint Exupery.

I film della seconda metà del 2024 di Vertice 360