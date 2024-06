L'ultima vendetta: Liam Neeson a suo agio nel trailer del nuovo revenge movie

In streaming ha fatto il suo esordio il trailer de L'ultima vendetta, film diretto da Robert Lorenz che ritrova Liam Neeson come protagonista di questo suo ultimo revenge movie girato in Irlanda.

Neeson interpreta un assassino in pensione che lotta per la sua redenzione, dopo un passato segnato dal crimine e da scelte sbagliate. Al suo fianco, tra santi e peccatori (come suggerisce il titolo originale della pellicola, ovvero In the Land of Saints and Sinners), un cast di attori tutti irlandesi, tra cui Kerry Condon (This Must Be the Place; pluricandidata per Gli spiriti dell'isola), Jack Gleeson (Joffrey Baratheon nella serie Il Trono di Spade), Colm Meaney (Miles O'Brien nel franchise di Star Trek) e Ciarán Hinds (Munich; candidato all'Oscar per Belfast).

L'ultima vendetta sarà distribuito nelle sale italiane da Vertice 360 a partire dal 17 luglio prossimo dopo aver debuttato nelle sale irlandesi alla fine dello scorso aprile.

Cosa racconta l'ultimo revenge movie con Liam Neeson?

Irlanda, anni Settanta. Ansioso di lasciarsi alle spalle il proprio oscuro passato, Finbar Murphy (Liam Neeson) conduce una vita tranquilla nella remota cittadina costiera di Glencolmcille, lontano dalla violenza politica che attanaglia il resto del Paese. Quando arriva una minacciosa banda di terroristi, guidata da una donna spietata di nome Doireann (Kerry Condo), Finbar scopre presto che uno di loro ha abusato di una ragazzina del posto.

Finbar si ritrova così a dover decidere se rivelare la sua identità segreta o difendere la sua comunità e i suoi amici. Nella terra dei santi e dei peccatori ci sono peccati che non possono essere sepolti.

Per Neeson e il regista Lorenz, come accennato, si tratta di una reunion. I due avevano già lavorato insieme in precedenza in Un uomo sopra la legge, uscito nel 2021 direttamente sul piccolo schermo su Sky Cinema Uno.