Ultima notte a Soho stasera su Rai 4: trama, cast e durata del film con Matt Smith

Ultima notte a Soho arriva stasera su Rai 4 con Matt Smith, Anya Taylor-Joy e Thomasin McKenzie. Ecco trama, cast, durata e curiosità sul thriller di Edgar Wright ambientato tra presente e anni Sessanta.

Mistero, un pizzico di soprannaturale e suggestioni vintage dalla Swinging London degli anni '60 sono gli ingredienti del thriller visionario diretto da Edgar Wright Ultima notte a Soho (2021), in onda stasera, mercoledì 29 luglio, alle 21:20 su Rai 4. Ambientato tra la Londra contemporanea e la scintillante Swinging London degli anni '60, il film racconta una storia sospesa tra sogno e realtà, in cui il fascino del passato nasconde però un lato oscuro e inquietante.

Trama: dal sogno patinato all'incubo

La protagonista è Eloise, una giovane aspirante stilista che lascia la campagna per trasferirsi a Londra e frequentare una prestigiosa scuola di moda. Nella sua nuova stanza, però, accade qualcosa di inspiegabile: durante la notte, Eloise riesce a entrare nei sogni e a rivivere la vita di Sandie, una giovane cantante che negli anni '60 sogna di sfondare nel mondo dello spettacolo.

Affascinata da quell'epoca elegante e seducente, la ragazza inizia a seguire le vicende di Sandie come se le stesse vivendo in prima persona. Ma ben presto l'incanto lascia spazio all'orrore: dietro le luci, la musica e i locali alla moda della Londra degli anni '60 si nascondono segreti, violenze e una spirale di eventi sempre più inquietanti. Il confine tra passato e presente diventa così sempre più sottile, mettendo Eloise di fronte a una verità difficile da accettare e a una minaccia che potrebbe coinvolgere anche la sua stessa vita.

Ultima notte a Soho: un primo piano di una terrorizzata Thomasin McKenzie

Cast e curiosità su Ultima notte a Soho

Nel ruolo di Eloise troviamo Thomasin McKenzie, mentre Anya Taylor-Joy interpreta Sandie, la misteriosa ragazza che vive nella Londra degli anni '60. Nel cast figurano anche Matt Smith, Michael Ajao, Terence Stamp e Diana Rigg, nella sua ultima interpretazione cinematografica. La regia è di Edgar Wright, autore noto per il suo stile visivo originale e per film come L'alba dei morti dementi, Hot Fuzz e Baby Driver - Il genio della fuga.

Tra gli elementi più caratteristici della pellicola c'è il continuo gioco tra realtà, sogno e memoria, costruito attraverso scenografie, luci, montaggio e coreografie. Il film utilizza inoltre una colonna sonora ricca di brani legati all'immaginario musicale degli anni '60, contribuendo a ricreare il fascino della Swinging London. Ultima notte a Soho è stato presentato in anteprima mondiale alla 78ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia nel 2021.

Dietro la superficie elegante e nostalgica del film si sviluppa inoltre una riflessione sulla violenza contro le donne e sulle conseguenze di una società che tende a nascondere o dimenticare le proprie colpe. Un thriller dal forte impatto visivo che trasforma così la nostalgia per un'epoca passata in un viaggio sempre più oscuro e disturbante.

Dove vedere Ultima notte a Soho in tv e in streaming e durata

Il film diretto da Edgar Wright andrà in onda stasera 29 luglio, su Rai 4 in prima serata alle 21:20 e live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand. The Deep Dark ha una durata di circa 118 minuti, la messa in onda si concluderà intorno alle 23:00, quando la programmazione di Rai 4 proseguirà con l'Horror Rovine.