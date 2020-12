Tyler Rake: Joe Russo svela che si sta costruendo un "movie universe" basato sul film Netflix

I fratelli Russo stanno pensando di ideare un movie universe basato su Tyler Rake, il film Netflix con star l'attore Chris Hemsworth.

Il progetto si basa sulla graphic novel Ciudad, creata dai due filmmaker in collaborazione con Ande Parks e Fernando Léon Gonzalez.

Joe Russo, durante il panel dedicato a Tyler Rake organizzato per l'evento CCXP in collaborazione con Collider, non ha rivelato molti dettagli riguardanti l'annunciato sequel, regalando però dei dettagli interessanti del progetto in fase di sviluppo.

Il produttore ha dichiarato: "Penso sia più eccitante sorprendere le persone, ma dirò questo: stiamo lavorando per costruire un universo di film che potrebbero potenzialmente esplorare alcuni degli altri personaggi del primo film e altri nuovi, e vedere ulteriori interazioni tra i personaggi".

Joe Russo ha poi aggiunto: "Quindi, se siete interessati al personaggio di David Harbour, potreste vederlo in un un film di Tyler Rake realizzato in futuro".

Il produttore ha fatto riferimento a Gaspar, uno degli ex membri del team di Rake, che ha collaborato con il protagonista in passato in occasione di alcune missioni. Il progetto potrebbe inoltre avere un approccio internazionale: "Si tratta di un franchise globale che racconta storie globale e vorremmo diversificare il punto di vista in questi film".