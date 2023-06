Tyler Rake 2: Chris Hemsworth svela la presenza di Idris Elba con un nuovo trailer

Il 16 giugno arriverà sugli schermi di Netflix il film Tyler Rake 2 e il protagonista Chris Hemsworth ha condiviso un nuovo trailer che svela la presenza di Idris Elba nel cast.

L'attore australiano ha inoltre scritto: "Avere Idris Elba che si unisce al team Extraction è stato bello".

Il nuovo trailer

Nel video promozionale di Tyler Rake 2 si può vedere il protagonista alle prese con uno spettacolare inseguimento mentre è in macchina, situazione che coinvolge anche esplosioni, corse senza fiato e scontri.

Il personaggio di Idris Elba commenta poi la fama e il nome del protagonista. Per ora non sono ancora stati svelati i dettagli riguardanti la new entry nella storia.

Il sequel prodotto dai fratelli Russo è diretto da Sam Hargrave, mentre Joe Russo ha firmato la sceneggiatura.

Tyler Rake, la recensione: Chris Hemsworth, eroe d'azione

La trama del film

"Dopo essere sopravvissuto a malapena agli eventi del primo film, il mercenario australiano sotto copertura Rake riceve l'incarico di un'altra missione letale: salvare la famiglia di uno spietato gangster georgiano dalla prigione in cui è detenuta" si legge nella sinossi ufficiale del sequel fornita da Netflix.

Ispirato alla graphic novel "Ciudad" di Ande Parks, che vanta una storia scritta da Ande Parks, Joe e Anthony Russo con illustrazioni di Fernando León González, Tyler Rake 2 vedrà il ritorno, oltre che di Hemsworth, anche di Golshifteh Farahani, al fianco dei quali reciteranno inoltre Tornike Gogrichiani, Tinatin Dalakishvili, Adam Bessa, Daniel Bernhardt e Olga Kurylenko.