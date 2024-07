Twisters: le prime reazioni... dei veri metereologi

I metereologi americani a raccolta per una proiezione speciale in anteprima di Twisters hanno detto la loro sul disaster movie in arrivo nei cinema il 17 luglio.

Il 17 luglio il padre di tutti i tornado si abbatterà sui cinema italiani con l'arrivo di Twisters, disaster movie seriale che riaggiorna i temi e le devastazioni del primo Twister di Jan De Bont, uscito nel 1996. Nel frattempo le prime reazioni... dei metereologi sono approdate in rete rivelando il pensiero dei professionisti del settore.

Guidato da Glen Powell e Daisy Edgar-Jones, Twisters mostra l'operato di un team di cacciatori di tempeste ed esperti meteorologi che unisce le forze per indagare sugli enormi tornado che colpiscono i campi coltivati, mettendo a repentaglio la propria vita in nome della scienza. Tra maestosi effetti speciali e volti nuovi in azione, il film di Lee Isaac Chung affronterà a breve la prova del botteghino e dei fan dell'originale, divenuto rapidamente un cult movie. Ma cosa ne pensano gli addetti ai lavori del settore tornadi?

Daisy Edgar-Jones, Glen Powell e Anthony Ramos osservano sgomenti un tornado

Le reazioni dei metereologi

Il 20 giugno la Universal ha invitato un gruppo di veri metereologi a una proiezione speciale di Twisters al cinema AMC Northpark 15 di Dallas, Texas. Ospite speciale dell'evento, la protagonista femminile Daisy Edgar-Jones. Dopo la proiezione gli ospiti hanno condiviso le loro reazioni, in gran parte positive, sui social media.

Il metereologo della WFAA Kyle Roberts ha definito il film "molto divertente", mettendo in chiaro che, come molti film di Hollywood, non era completamente realistico. Ha elogiato gli effetti speciali e il loro valore di intrattenimento indipendentemente dall'accuratezza:

"Molto divertente!... È il ritratto di Hollywood della caccia alle tempesta, quindi non aspettatevi niente di più. Non è un documentario. Anche se ci sono richiami all'originale, non è un remake o un sequel. Gli effetti speciali sono fantastici ed è una visione divertente."

Ha ammesso inoltre che era "meno realistico del primo" in termini di caccia alla tempesta e sicurezza, anche se ciò non impedisce di intrattenere il pubblico:

"In risposta a qualcuno che chiedeva 'com'è andata?' molto divertente! A chi chiedeva se è meno realistico del primo???" HAHA beh... dal punto di vista della caccia alla tempesta e della sicurezza Assolutamente."

La meteorologa della WFAA Mariel Ruiz ha riflettuto su come l'originale Twister "abbia consolidato il suo amore per la meteorologia", ritenendo che Twisters lo farà ancor di più per i nuovi spettatori. Ha anche elogiato la performance di Daisy Edgar-Jones, dicendo che ha fatto "un lavoro incredibile interpretando il ruolo di Kate" e definendo il film "un'uscita da non perdere":

"L'originale Twister ha consolidato il mio amore per la meteorologia. Penso che Twisters ispirerà la prossima generazione di meteorologi/scienziati. Assolutamente da vedere quest'estate! È stato un piacere parlare con loro e presentare agli spettatori Daisy Edgar-Jones prima della proiezione. Ha fatto un lavoro incredibile nel ruolo di Kate, una meteorologa che sa come incidere."

La meteorologa freelance Lauren Bostwick ha scritto che i fan "adoreranno Twisters se hanno amato l'originale, ammettendo che lei lo riguarderà più volte:

"Se vi è piaciuto l'originale adorerete il nuovo film Twisters che uscirà il 19 luglio!!! Sono così entusiasta che la Universal Pictures ci abbia invitato alla proiezione... sicuramente lo guarderò ancora... e ancora!"

La meteorologa freelance Jeanette Gallardo ha definito Twisters "fantastico", condividendo il proposito di rivederlo:

"Ho avuto la bella opportunità di assistere a una proiezione di Twisters e devo dire che è stato davvero fantastico. Lo guarderò sicuramente ancora e ancora nei cinema"

Cosa ci attende nel sequel?

Girato nel pieno della vera stagione degli uragani in Oklahoma per rendere la storia più veritiera, Twisters è una nuova, travolgente versione del blockbuster del 1996 ambientata ai giorni nostri. Protagonisti la candidata ai Golden Globe Daisy Edgar-Jones nei panni di Kate Cooper, ex cacciatrice di uragani, e Glen Powell che interpreta Tyler Owens, un'affascinante quanto spericolata superstar dei social media. Due forze opposte che si uniscono per cercare di prevedere, e possibilmente domare, l'immensa potenza dei tornado.

Nel cast anche il candidato ai Golden Globe Anthony Ramos, Brandon Perea, la candidata ai Golden Globe Maura Tierney, e Sasha Lane, insieme a David Corenswet, Daryl McCormack, Kiernan Shipka e Nik Dodani.

Universal Pictures, Warner Bros. Pictures e Amblin Entertainment presentano Twisters, uno dei film più attesi al cinema dell'estate 2024, prodotto dal candidato all'Oscar Frank Marshall e da Patrick Crowley. Scritto da Mark L. Smith, sceneggiatore del film candidato all'Oscar The Revenant, da un soggetto di Joseph Kosinski, basato sui personaggi creati da Michael Crichton & Anne-Marie Martin , Twisters sarà nei cinema italiani a partire dal 17 luglio, distribuito da Warner Bros. Pictures.