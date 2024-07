Twisters, perché il cambiamento climatico non è menzionato, il regista: "I film non devono fare la predica"

Finalmente è arrivato il giorno dell'uscita del nuovo blockbuster dell'estate, ovvero Twisters, ideale sequel della pellicola cult degli anni '90. Tuttavia, il film ha già dato il via a una piccola polemica, relativa al fatto che la trama abbia omesso qualsiasi riferimento al cambiamento climatico.

Twisters racconta un'epidemia senza precedenti di violente tempeste che si abbattono sul cuore degli Stati Uniti, con personaggi che conoscono bene il gergo meteorologico e vanno alla ricerca della tempesta perfetta.

Il possibile impatto dei cambiamenti climatici sui tornado è complicato e ancora in via di definizione, ma gli scienziati sembrano concordare sul fatto che i modelli dei tornado stiano cambiando (con un maggior numero essi che si verificano negli stessi giorni e un maggior numero di tornado che si verificano al di fuori della Tornado Alley, anche se il numero complessivo di tornado è rimasto invariato). Su queste pagine trovate la nostra recensione di Twisters.

Twisters: Glen Powell e Daisy Edgar-Jones in una foto

L'emergenza tornado secondo le statistiche

E, in ogni caso, la Croce Rossa americana ha recentemente dichiarato alla ABC News che "la crisi climatica sta costringendo la Croce Rossa americana a rispondere a quasi il doppio dei disastri di grandi dimensioni rispetto a un decennio fa".

Ma a detta del regista Lee Isaac Chung, anche un solo riferimento del genere sarebbe stato come colpire gli spettatori dei paesi più colpiti con una copia in DVD di Una scomoda verità. "Volevo solo assicurarmi che il film non trasmettesse alcun messaggio", ha dichiarato Chung alla CNN. "Non credo che i film debbano fare la predica".

C'è una scena in cui un'agricoltrice locale, interpretata da Maura Tierney, afferma che le tempeste e le inondazioni sono sempre più frequenti, ma non menziona mai il cambiamento climatico.

"Penso che quello che stiamo facendo sia mostrare la realtà di ciò che sta accadendo sul campo... non ci sottraiamo dal dire che le cose stanno cambiando", ha aggiunto. "Volevo assicurarmi che non si creasse mai la sensazione che stiamo predicando un messaggio, perché non è certo questo che penso debba fare il cinema. Penso che debba essere un riflesso del mondo".