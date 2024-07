Tom Cruise, popcorn in mano, si presenta alla premiere di Twisters per supportare Glen Powell

Maestro del marketing, Tom Cruise può permettersi di supportare non solo i propri film, ma anche quelli dei colleghi. E così il divo si è presentato a sorpresa all'anteprima europea di Twisters con un secchiello di popcorn in mano per sostenere il collega di set in Top Gun: Maverick Glen Powell.

"Serata divertente con gli amici, guardando un film!!" ha scritto Tom Cruise sui social media pubblicando una foto che lo vede insieme a Glen Powell nell'atrio di un teatro con un secchio di popcorn con sopra un'immagine di Twisters.

Naturalmente la foto ha fatto il giro dei suoi sette milioni di follower ricevendo migliaia di reazioni che dovrebbero aiutare l'uscita di Twisters, uno dei film più attesi al cinema dell'estate 2024, in arrivo in Italia a partire dal 17 luglio.

Questa non è la prima volta, ovviamente, che Tom Cruise promuove blockbuster ai quali non ha preso parte. L'attore, in precedenza, è stato esplicito riguardo alla necessità di un programma di uscite ricco di prodotti di qualità per mantenere viva l'esperienza della sala cinematografica. L'estate scorsa, Tom Cruise ha twittato le sue foto davanti ai poster delle uscite calde Oppenheimer, Barbie e Joy Ride, sostenendo inoltre il ritorno di Harrison Ford nei panni di Indiana Jones.

Cosa ci attende in Twisters

Diretto da Lee Isaac Chung, il sequel/reboot del cult degli anni '90 vede Daisy Edgar-Jones nei panni di Kate Cooper, ex cacciatrice di tempeste perseguitata da un devastante incontro con un tornado durante gli anni del college, che ora studia i modelli di tempesta dalla sua scrivania a New York. Il suo amico Javi (Anthony Ramos) la attira nella regione dei tornadi per testare un nuovo sistema di localizzazione all'avanguardia.

Lì, incrocia Tyler Owens (Glen Powell), un'affascinante e spericolata superstar dei social media che si diverte a pubblicare le sue avventure a caccia di tempeste. Con l'intensificarsi della stagione delle tempeste, si scatenano fenomeni terrificanti mai visti prima e Kate, Tyler e le loro squadre si ritrovano sulla traiettoria di diversi sistemi temporaleschi che convergono sull'Oklahoma centrale. Presto lotteranno per la loro sopravvivenza.