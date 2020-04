Twilight: stasera su Italia 1 il film con Kristen Stewart e Robert Pattinson

Twilight torna stasera su Italia 1 dalle ore 21:20 per riportare tutti i fan della prima ora della saga vampiresca nella tenebrosa Forks, immaginaria cittadina che ha visto sbocciare le carriere degli allora fidanzatini (anche nella vita reale) Kristen Stewart e Robert Pattinson.

La diciassettenne Bella Swan (Kristen Stewart) si trasferisce nella cittadina di Forks per vivere assieme al padre. Qui si innamora di Edward Cullen (Robert Pattinson), un misterioso compagno di classe. Tra i due sembra sbocciare un tenero sentimento fino a quando Bella scopre la realtà: Edward è un vampiro. Nonostante ciò, la ragazza è disposta ad accantonare le differenze perché è realmente innamorata. La situazione, però, volge ben presto al peggio: in città stanno per arrivare altri vampiri e le loro intenzioni non sono assolutamente buone.

Nel 2008 Catherine Hardwicke ha diretto Twilight, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo scritto da Stephenie Meyer nel 2005, dando il via a un fenomeno di dimensioni allora poco calcolabili, che ha portato come diretta conseguenza altri 4 film, prossimamente in onda su Italia 1.