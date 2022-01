Twilight, all'inizio Renesmee era una bambola horror terribile: "Inquietante e grottesca"

Stephenie Meyer, autrice dei romanzi di Twilight, il regista Bill Condon ed i due protagonisti dei film, Kristen Stewart e Robert Pattinson, hanno ricordato quanto la piccola Renesmee fosse, al principio, una bambola horror.

A tredici anni di distanza dall'uscita del primo film di Twilight, i fan della saga fantasy ricorderanno Renesmee, figlia di Edward Cullen (Robert Pattinson) e Bella Swan (Kristen Stewart). Concepita mentre Bella era ancora umana, Renesmee è metà vampiro e metà umana. Sebbene abbia una pelle impenetrabile e una velocità elevata come i vampiri, può mangiare cibo umano, ha un cuore e può crescere come un essere umano. Naturalmente, Renesmee invecchia molto più velocemente dell'essere umano medio: grazie ai suoi geni da vampiro, infatti, il suo tasso di crescita è estremamente accelerato. In pochi mesi la bambina invecchia di diversi anni. Questo, ovviamente, ha messo i registi di Twilight di fronte ad una chiara sfida. Come avrebbero mostrato l'incredibile progressione di Renesmee in The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2?

Alla fine, il problema di Renesmee è stato risolto tramite il ricorso alla CGI e, successivamente, il ricorso ad una vera attrice, Mackenzie Foy. Tuttavia, l'utilizzo della CGI non rientrava nel piano originale. Inizialmente, infatti, era stata utilizzata una bambola animatronica, ma il girato risultava così terribile che si è deciso di tagliarlo e ripetere la scena. Inoltre, il cast e la troupe di Twilight erano rimasti pietrificati dalla bambola. "Era la bambola horror più inquietante e orribile che avessi mai visto, ed era meccanica", ha dichiarato Stephenie Meyer, autrice dei libri di Twilight, aggiungendo: "Abbiamo rigirato il tutto. Non abbiamo usato nessuno dei filmati, ma quella bambola era così orribile. Voglio dire, quella bambola poteva prendere vita e uccidere le persone".

A quanto pare, la bambola era così terrificante che alcuni membri del cast e della troupe la chiamavano Chuckesmee. Il nome, ovviamente, è un gioco di parola che rimanda a Chuckie, la famosa bambola assassina. In un'intervista con Entertainment Weekly, Bill Condon, che ha diretto gli ultimi due film di Twilight, ha detto della bambola: "Chuckesmee è stato un gigantesco fallimento su tutti i fronti. Davvero, è stata una delle cose più grottesche che abbia mai visto. Era uno spettacolo dell'orrore! C'è stato un momento in cui ho ordinato 'Taglia!' e all'improvviso lei ha girato la testa ed ha fissato meccanicamente la telecamera. È stato inquietante".

Fortunatamente, Condon ha avuto la lungimiranza di scartare l'idea della bambola in favore della CGI. Tuttavia, alcuni fan non sono stati contenti dell'aspetto della piccola Renesmee nell'ultimo film di Twilight, così come Kristen Stewart che infatti avrebbe preferito lavorare con un bambino vero.