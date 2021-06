Twilight of the Gods: Zack Snyder produttore della nuova serie animata Netflix

Zack Snyder ha annunciato che collaborerà nuovamente con Netflix in occasione della serie animata Twilight of the Gods, di cui ha svelato il cast.

Twilight of the Gods sarà una nuova serie animata prodotta per Netflix e il regista Zack Snyder ha svelato il cast del progetto.

Attualmente la piattaforma di streaming non ha rivelato i dettagli del nuovo show, anche se i nomi dei personaggi rivelano qualche anticipazione.

Il progetto Twilight of the Gods, prodotto da Zack Snyder insieme alla moglie Deborah Snyder, sarà ispirato alla mitologia norrena.

Tra le star coinvolte nel progetto ci sono anche John Noble nel ruolo di Odino, la star di The Walking Dead Lauren Cohan, e Kristofer Hivju e Pilou Asbaek, nel cast del cult Il trono di Spade, che saranno Andvari e Thor.

Ecco i nomi annunciati dal filmmakier:

John Noble interpreterà Odin

Paterson Joseph interpreterà Loki

Corey Stoll interpreterà Hrafnkel

Jamie Chung interpreterà Hel

Jamie Clayton interpreterà The Seid-Kona

Kristofer Hivju interpreterà Andvari

Lauren Cohan interpreterà Inge

Peter Stormare interpreterà Ulfr

Pilou Asbæk interpreterà Thor

Rahul Kohli interpreterà Egill

Stuart Martin interpreterà Leif

Zack Snyder ha recentemente collaborato con Netflix in occasione del film Army of the Dead, scritto con Shay Hatten e Joby Harnold. Al centro della trama, come anticipato anche dal poster, c'è un gruppo di mercenari che, mentre il mondo deve affrontare un'invasione di zombi, pianificano un pericoloso e spettacolare colpo in un casinò di Las Vegas.

Il film ha come star Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Tig Notaro, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Raúl Castillo, Nora Arnezeder, Matthias Schweighöfer, Samantha Win e Rich Cetrone.

Army of the Dead ha già dato vita a un prequel che verrà diretto da Matthias Schweighöfer, protagonista del progetto con il ruolo di Ludwig Dieter. Hatten sarà coinvolto come sceneggiatore. Netflix, inoltre, ha ordinato una serie animata spinoff intitolata Army of the Dead: Lost Vegas per raccontare il passato di Scott, il personaggio di Dave Bautista, e degli altri personaggi prima dell'epidemia zombie. Zack Snyder sarà regista di due episodi del progetto, mentre Jay Oliva avrà l'incarico di showrunner e regista.