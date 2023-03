Twilight of the Gods: Zack Snyder aggiorna sulla serie animata ispirata alla mitologia nordica

Nel 2021 Netflix ha annunciato la produzione della serie animata Twilight of the Gods, ispirata alla mitologia nordica, e il regista ha ora confermato che il progetto non è stato abbandonato.

Zack Snyder ha aggiornato i fan sulla situazione di Twilight of the Gods, la serie animata ispirata dalla mitologia nordica annunciata da Netflix nel giugno 2021.

Il progetto è ancora in fase di sviluppo, ma il regista ha dichiarato a The Nerd Queens che "sembra fantastico", aggiungendo qualche altro dettaglio sul lavoro compiuto.

Parlando di Twilight of the Gods, Zack Snyder ha dichiarato: "Sta andando avanti incredibilmente bene e sembra fantastico. Ne sono incredibilmente entusiasta. Ci sto lavorando ogni giorno ed è incredibile e arriverà prossimamente".

Il regista ha invece annunciato che l'altro progetto animato di cui aveva annunciato la produzione, Army of the Dead: Lost Vegas, è attualmente in pausa "per motivi tecnici".

Zack Snyder: "Ho creato io l'universo di Army of the Dead: stavolta il canone è mio!"

Il cast vocale di Twilight of the Gods include John Noble nei panni di Odino, Paterson Joseph in quelli di Loki, Corey Stoll nel ruolo di Hrafnkel, Jamie Clayton in quello di The Seid-Kona, Kristofer Hivju che sarà Andvari, Peter Stormare nei panni di Ulfr, Pilou Asbæk che sarà Thor, Rahul Kohli che interpreta Egill, Stuart Martin che sarà Leif, Sylvia Hoeks nei panni di Sigrid e Jessica Henwick che ha il ruolo di Sandraudiga.

Nella serie animata inoltre sono presenti due attori che avevano già lavorato in precedenza con Zack Snyder. Parliamo di Lauren Cohan (Inge), vista in Batman v Superman: Dawn of Justice, e Jamie Chung (Hel), interprete di Sucker Punch.

Inizialmente si era ipotizzato un debutto sugli schermi di Netflix previsto per il 2023, ma attualmente non è prevista una data di uscita ufficiale in streaming.