Twilight Of The Gods: il trailer completo della serie animata di Zack Snyder ispirata alla mitologia nordica

È stato presentato il primo trailer completo della nuova serie animata di Zack Snyder su Netflix, Twilight of the Gods, che annuncia una brutale e sanguinosa missione di vendetta.

Nella clip la protagonista Sigrid vede il suo matrimonio violentemente interrotto da Thor. In seguito a ciò, la donna giura vendetta contro il Dio del Tuono e si propone di ucciderlo. Non sarà però sola nella sua missione, poiché, insieme al futuro marito e a un gruppo di guerrieri, anche il dio dell'inganno Loki sembra essere dalla sua parte. "Gli dei che uccidono gli dei passerebbero inosservati", osserva Loki nel filmato. "Ma un mortale? Questo rifarebbe il mondo".

Army of the Dead: Netflix cancella il sequel e la serie animata del film di Zack Snyder

Cosa aspettarsi da Twilight Of The Gods

"È una missione, è una storia di vendetta", ha detto Snyder in precedenza della serie. "Sigrid è un personaggio bellissimo, molto scandinavo, freddo ma appassionato, con il quale mi è piaciuto molto lavorare perché è davvero forte. Sylvia Hoeks le dà la voce".

Twilight of the Gods: Sigrid in un'immagine ufficiale

L'impressionante cast vocale comprende Sylvia Hoeks (Blade Runner 2049, Millennium - Quello che non uccide) nel ruolo di Sigrid, Stuart Martin (Jamestown, Babylon) nel ruolo di Leif, Pilou Asbæk (Game of Thrones, Ghost in the Shell) nel ruolo di Thor, John Noble (Fringe, Il signore degli anelli - Il ritorno del re) nel ruolo di Odino, Paterson Joseph (Peep Show, The Leftovers) nel ruolo di LOKI, Rahul Kohli (iZombie, The Haunting of Bly Manor) nel ruolo di Egill, Jamie Clayton (Sense8, The L Word: Generation Q) nel ruolo di The Seid-Kona, Kristopher Hivju (Game of Thrones, The Witcher) nel ruolo di Andvari, Peter Stormare (Fargo, Prison Break) nel ruolo di Ulfr, Jamie Chung (The Hangover Part II, Once Upon a Time) nel ruolo di Hel, Lauren Cohan (The Walking Dead, Batman v Superman: Dawn of Justice) nel ruolo di Inge e Corey Stoll (House of Cards, Ant-Man) nel ruolo di Hrafnkell.

La serie segue gli altri progetti di Snyder per Netflix: Army of the Dead, Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco e Rebel Moon - Parte 2: La sfregiatrice (oltre ai due director's cuts). Per quanto riguarda il prossimo suo prossimo film, Snyder ha dichiarato di voler fare qualcosa di più piccolo. "Volevo davvero fare qualcosa che non fosse una stravaganza di effetti visivi, mi piacerebbe realizzare qualcosa di un po' più concreto" ha detto il regista a Games Radar all'inizio dell'anno. Twilight of the Gods arriverà su Netflix il 19 settembre.