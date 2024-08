Twilight Of The Gods: sangue, sesso e draghi nel nuovo trailer della serie animata di Zack Snyder

La serie animata per adulti di Zack Snyder, Twilight of the Gods, debutterà il mese prossimo e Netflix ha rilasciato un nuovo raccapricciante trailer red band.

Dopo alcuni brevi teaser, Netflix ha diffuso un trailer completo ricco di azione per la serie animata di Zack Snyder sulla mitologia norrena, Twilight of the Gods, che debutterà sul servizio di streaming il 19 settembre.

Questo promo "sangue, sesso e draghi" chiarisce in modo inequivocabile che non si tratta di uno show per tutta la famiglia, in quanto una guerriera mortale di nome Sigrid muove guerra a Loki, Thor e a tutti gli altri dei asgardiani in modo estremamente violento, mentre si occupa anche di altri affari in camera da letto. Date un'occhiata al nuovo trailer red-band (ovvero senza censure) qui sotto.

I dettagli della serie

"In un mondo mitico di grandi battaglie, grandi imprese e grande disperazione, Leif (Stuart Martin), un re mortale, viene salvato sul campo di battaglia da Sigrid (Sylvia Hoeks), una guerriera dalla volontà di ferro di cui si innamora", si legge nella sinossi recentemente rilasciata.

Twilight of the Gods: Sigrid in un'immagine ufficiale

"La prima notte di nozze, Sigrid e Leif sopravvivono alla furia del terrore di Thor (Pilou Asbæk), che li spinge - insieme a un gruppo di crociati - a una spietata missione di vendetta, contro ogni previsione. Questa eroica storia di amore, perdita e vendetta è un viaggio all'inferno e oltre... attraverso terre fantastiche, campi di battaglia feroci e sanguinosi e guerre combattute contro divinità e demoni".

L'impressionante cast vocale comprende Sylvia Hoeks (Blade Runner 2049, Millennium - Quello che non uccide) nel ruolo di SIGRID, Stuart Martin (Jamestown, Babylon) nel ruolo di LEIF, Pilou Asbæk (Game of Thrones, Ghost in the Shell) nel ruolo di THOR, John Noble (Fringe, Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re) nel ruolo di ODIN, Paterson Joseph (Peep Show, The Leftovers) nel ruolo di LOKI, Rahul Kohli (iZombie, The Haunting of Bly Manor) nel ruolo di EGILL, Jamie Clayton (Sense8, The L Word: Generation Q) nel ruolo di THE SEID-KONA, Kristopher Hivju (Game of Thrones, The Witcher) nel ruolo di ANDVARI, Peter Stormare (Fargo, Prison Break) nel ruolo di ULFR, Jamie Chung (The Hangover Part II, Once Upon a Time) nel ruolo di HEL, Lauren Cohan (The Walking Dead, Batman v Superman: Dawn of Justice) nel ruolo di INGE e Corey Stoll (House of Cards, Ant-Man) nel ruolo di HRAFNKEL.