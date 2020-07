Twilight ha convinto Kristen Stewart a rifiutare L'uomo d'acciaio di Zack Snyder

L'esperienza nel franchise di Twilight ha convinto Kristen Stewart a rifiutare la proposta del regista Zack Snyder che la voleva nel cast del suo L'uomo d'acciaio.

Kristen Stewart è Isabella Swan nel film Twilight

Dopo il successo stellare di Twilight, che ha visto la semisconosciuta Kristen Stewart diventare una star grazie al ruolo di Bella Swan, interpretato in cinque pellicole, l'attrice è divenuta nota per il suo desiderio di evitare le interviste e allontanarsi dai riflettori.

Dopo aver ultimato i primi due film della saga di Twlight, Zack Snyder ha offerto a Kristen Stewart un ruolo ne L'uomo d'acciaio, ma lei ha rifiutato. Showbiz Cheat Sheet

Basato sui quattro romanzi di Stephenie Meyer, il primo Twilight è approdato al cinema nel 2008. Al centro della storia l'amore tra la teenager Bella Swan, da poco trasferitasi in una cittadina nello stato di Washington, e il misterioso Edward Cullen, che scopriremo essere un vampiro di 108 anni.

Robert Pattinson: "Dopo Twilight mi sono 'calmato'"

Nonostante il successo tra gli adolescenti, la saga ha ottenuto recensioni contrastanti e molti ha definito la recitazione della Stewart "legnosa". Fatto sta che lo stress provocato dall'attenzione sul franchise e la massa crescente di fan ha convinto l'attrice a evitare un altro blockbuster.

Da quanto sappiamo, Zack Snyder ha organizzato un incontro con Kristen Stewart per offrirle il ruolo di Lois Lane, ma lei ha rifiutato senza neppure leggere per il ruolo, come rivelò il NY Daily News. Secondo una fonte vicina all'attrice, Kristen Stewart era talmente confusa e sorpresa dal successo di Twilight da cercare di evitare un altro successo di quella misura. Alla fine il ruolo di Lois Lane è andato a Amy Adams e la Stewart si è concentrata per un po' di tempo su progetti più piccoli e film indie.