Henry Cavill svela, con una foto da vero nerd, come trascorrerà le sue vacanze natalizie

Henry Cavill ha svelato con una foto pubblicata su Instagram come trascorrerà le vacanze natalizie e la pausa delle riprese di The Witcher 2.

La star della serie Netflix, dopo aver regalato alcuni mesi fa un video che lo mostrava impegnato a costruirsi il PC perfetto, è tornato al lavoro nel campo dell'informatica.

Con un post condiviso su Instagram, Henry Cavill ha annunciato: "La mia pausa natalizia sta avvicinandosi sempre di più e ho alcuni progetti di cui occuparmi". La foto ritrae l'attore britannico accanto a una scheda grafica GeForce RTX 3090, la più potente attualmente sul mercato. L'elemento ha un costo particolarmente elevato: minimo 1.499 dollari. Cavill, per la sua passione, non ha però badato a spese e ha sfruttato i guadagni degli ultimi anni per migliorare le prestazioni del suo PC e poter vivere al meglio le sue avventure virtuali.

I fan stanno così già attendendo un possibile video, come accaduto in precedenza, in cui svela il modo in cui assemblerà il suo PC o di scoprire i titoli con cui si metterà alla prova.

La sinossi dei nuovi episodi di The Witcher anticipa: "Convinto che Yennefer abbia perso la vita durante la Battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la Principessa Cirilla nel luogo più sicuro che conosce, la casa dove ha trascorso l'infanzia, Kaer Morhen. Mentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni del Continente cercano di ottenere la supremazia all'esterno delle sue mura, il protagonista deve proteggere la ragazza da qualcosa di ancora più pericoloso: il misterioso potere che possiede dentro di sé".

I nuovi attesi episodi dovrebbero approdare su Netflix nel corso del 2021. In più è in preparazione uno spinoff dello show fantasy, The Witcher: Blood Origin, che sarà ambientato nello stesso universo di The Witcher, ma si focalizzerà sulla storia delle origini del primo strigo e su eventi accaduti 1200 anni prima dell'epoca in cui vive Geralt di Rivia.

Il cast è composto da Henry Cavill (Geralt), Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allen (Ciri), Jodhi May (Calanthe), Bjorne Hlynur Haraldsson (Eist), Adam Levy (Mousesack), MyAnna Buring (Tissaia), Mimi Ndiweni (Fringilla), Therica Wilson-Read (Sabrina), Emma Appleton (Renfri), Lars Mikkelsen (Stregobor), Royce Pierreson (Istredd) e Joey Batey (Jaskier).