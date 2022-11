Twilight: un 'esperta di letteratura spiega il segreto del successo dei vampiri della saga

Anche se il successo di Twilight, a livello mondiale, resta indiscusso, il recente intervento di un'esperta di letteratura gotica ha voluto mettere in chiaro, ed approfondire, le motivazioni alla base dell'attrazione che questa saga ha suscitato sul grande pubblico. Basato sulla serie di libri scritta da Stephanie Meyer, Twilight è diventato un vero e proprio fenomeno culturale fin dall'uscita nei cinema nel 2008, lanciando la carriera di Robert Pattinson e di Kristen Stewart.

Robert Pattinson e Kristen Stewart in una sequenza di Twilight

In un recente video di Vanity Fair la professoressa di letteratura gotica, Laura Westengard, ha spiegato le ragioni per cui i vampiri di Twilight hanno avuto un impatto culturale così impressionante sul grande pubblico: "Twilight è un fenomeno interessante. Edward, fin dall'inizio, non viene mai percepito come un estraneo che dovremmo evitare, ma in maniera seducente. Lui e la sua famiglia rappresentano ciò a cui dovremmo aspirare. Hanno ricchezza, macchine, bellezza, forza, e cosa più importante, hanno una certa moderazione, dato che sono vampiri vegetariani. Così sono diventati un grande fenomeno culturale", per poi continuare, parlando dei vampiri nello specifico, "Questi vampiri per certe cose si allineano con molte delle raffigurazioni che abbiamo visto nel corso dei secoli, e per altre se ne discostano. In Twilight, ad esempio, i vampiri tecnicamente possono uscire al sole. Non li indebolisce, ma espone la loro vera natura con questa pelle particolare, continuando a giocare proprio sull'idea di bellezza estetica, qui percepita come una sorta di apice. Insieme a tutto ciò troviamo la classe e la ricchezza di Dracula, insieme alla cultura giovanile in stile The Lost Boys, generando questo nuovo mostro con cui tutti vogliono bene o male rapportarsi. Sono l'apice delle aspirazioni capitaliste del 21° secolo".

Pur se accolto in maniera altalenante dalla critica, il successo commerciale di Twilight resta impresso nella storia commerciale del cinema, ispirato proprio dalla curiosità che questi personaggi si trascinano dietro di film in film.