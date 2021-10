Twilight: Ashley Greene e Kellan Lutz si sono riuniti per interpretare di nuovo i Cullen

Ashley Greene e Kellan Lutz, che hanno interpretato Alice ed Emmett Cullen nei cinque film della saga di Twilight dal 2008 al 2012, sono tornati nelle loro divise da baseball per una reunion: i due, nelle foto e nei video pubblicati su Instagram, non sembrano essere invecchiati di un giorno.

Quella che inizialmente sembrava una foto di ritorno al passato in realtà è un'immagine del 2021 in cui Alice ed Emmett, in tenuta da baseball, sembrano essere ancora in agguato nella foresta. Gli attori, che hanno interpretato i fratelli per cinque anni, sono molto sorridenti negli scatti e sembrano felicissimi di indossare di nuovo i loro costumi.

Kellan e Ashley si sono calati nei loro rispettivi personaggi per un breve video-parodia della serie emo's not dead di Matt Cutshall. Nel video Matt indossa una lunga parrucca nera, eyeliner e una felpa nera, quando improvvisamente si imbatte in Emmett e Alice nei pressi di Forks.

La reunion è molto divertente ed è stata sicuramente una piacevole sorpresa anche per i due attori di Twilight: è semplicemente fantastico rivederli nei panni dei due vampiri che sono ormai impressi da anni nella nostra memoria. La loro co-protagonista, Nikki Reed, che ha interpretato Rosalie Hale nella serie, si è calata nel suo personaggio nella sezione commenti: "Oh bene, ho detto a Emmett che avevo bisogno di un po' di 'tempo per me', sono felice di vedere che abbiate giocata a baseball.. Vi voglio bene ragazzi!"