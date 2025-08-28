Twilight compie 20 anni e i film con Kristen Stewart e Robert Pattinson torneranno in sala

Il primo romanzo della saga scritta da Stephenie Meyer sarà celebrato con eventi, concerti, nuove edizioni dei libri e molto altro.

Il romanzo Twilight scritto da Stephenie Meyer compie 20 anni e, per l'occasione, i film con star Robert Pattinson e Kristen Stewart torneranno nelle sale.

Lionsgate e Fathom Entertainment hanno annunciato l'evento cinematografico che prenderà il via negli Stati Uniti dal 29 ottobre al 2 novembre.

Il ritorno dei film di Twilight nei cinema

I fan potranno tornare nei cinema mercoledì 29 ottobre per rivedere Twilight, il giorno successivo per assistere a New Moon che ha portato sullo schermo anche alcune memorabili sequenze ambientate in Italia, venerdì 31 ottobre sarà di nuovo distribuito Eclipse, e infine le due parti del capitolo conclusivo, Breaking Dawn, saranno distribuite nei cinema l'1 e il 2 novembre.

Per ora non è stato svelato se anche a livello internazionale sarà possibile rivivere la travagliata storia d'amore nei cinema e non resta che attendere ulteriori aggiornamenti.

Per festeggiare i 20 anni dell'opera di Stephenie Meyer, verranno pubblicate da Publisher Little, Brown Books for Young Readers tre edizioni speciali di Twilight da collezione. Il 30 settembre, inoltre, il canale YouTube della saga proporrà contenuti inediti e clip speciali.

Robert Pattinson e Kristen Stewart in una sequenza di Twilight

Altre iniziative per l'anniversario

La scrittrice sarà ospite di un evento speciale, Forever Twilight in Forks, che si svolgerà l'11 settembre. Il festival proporrà panel, feste a tema, proiezioni di film e molto altro. I fan potranno anche visitare le iconiche location della saga.

Dal 12 settembra al 30 novembre, in alcune città americane, andrà in scena lo spettacolo Twilight in Concert che permetterà di ascoltare dal vivo le musiche originali del film.

La colonna sonora sarà inoltre messa nuovamente in vendita con delle edizioni inedite, mentre Lionsgate lancerà merchandise esclusivo.

La storia d'amore tra il vampiro Edward Cullen e l'umana Bella Swan, ruoli che hanno regalato la fama a Robert Pattinson e Kristen Stewart, ritornerà infine prossimamente sugli schermi con una versione animata di Midnight Sun, che racconta gli eventi di Twilight dal punto di vista di Edward.