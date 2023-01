TWD: Fear the Walking Dead si concluderà con la stagione 8, ecco quando debutteranno i nuovi spinoff

AMC ha aggiornato i fan di The Walking Dead svelando che la stagione 8 di Fear the Walking Dead sarà l'ultima e annunciando quando arriveranno sugli schermi i nuovi spinoff.

L'universo di The Walking Dead è in continua espansione e AMC ha annunciato che Fear the Walking Dead, di cui è stato pubblicato uno sneak peek, si concluderà con la stagione 8, svelando quando è inoltre previsto il debutto per i prossimi spinoff.

La serie con star Kim Dickens, mostrata nel nuovo video in una situazione complicata, arriverà sugli schermi americani dal 14 maggio e l'ultima stagione sarà divisa in due parti da sei puntate ciascuna.

The Walking Dead: Dead City, con protagonisti Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan, arriverà sugli schermi americani a giugno, seguita poi da Daryl Dixon, con star Norman Reedus.

Andrew Lincoln e Danai Gurira saranno invece impegnati nelle riprese dello spinoff Rick & Michonne nei prossimi mesi e la serie debutterà nel 2024.

Scott M. Gimple, responsabile dell'universo di The Walking Dead, ha dichiarato: "Per concludere Fear the Walking Dead siamo elettrizzati nel proporvi una delle sue stagioni più vibranti, inventive ed eccitanti di sempre, mentre esploreremo nuovi territori con "vecchi" preferiti: Maggie e Negan nella folle Manhattan apocalittica che devono fidarsi a vicenda uno dell'altra... Daryl Dixon in Francia, un solitario che non può muoversi attraverso questo nuovo pericoloso mondo da solo, affrontando malvagi nemici e pericoli mai visti prima legati agli zombie. E Rick e Michonne in una saga romantica che li mostra su un percorso pericoloso per ritrovarsi, e lungo la strada per ritrovare se stessi, mentre affrontano una nuova civiltà e orde di zombie. Lauren Cohan, Jeffrey Dean Morgan, lo showrunner Eli Jorné, Norman Reedus, lo showrunner David Zable, Danai Gurira e Andrew Lincoln stanno creando una magia emozionante, piena di tensione, per la prossima fase del TWDU!".

Fear The Walking Dead: uno spinoff che parte piano

La serie con star Kim Dickens dirà addio ai fan con due parti da sei puntate ciascuna, trasmesse sugli schermi americani a partire al 14 maggio. Nei nuovi episodi Morgan e Madison cercheranno di salvare Mo da Padre, ma il loro tentativo non andrà come sperato e saranno costretti a vivere sotto delle nuove, ciniche, regole. Con i protagonisti demoralizzati e sottomessi, l'obiettivo di riportare speranza e dare vita a un mondo migliore rimane nella persona che Morgan e Madison hanno cercato di salvare, la figlia di Morgan, Mo.

Nell'ottava stagione di Fear the Walking Dead ci saranno anche Lennie James, olman Domingo, Danay Garcia, Austin Amelio, Christine Evangelista, Karen David, Jenna Elfman e Rubén Blades.

La serie ha come showrunner Andrew Chambliss e Ian Goldberg, mentre tra i produttori ci sono Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, Greg Nicotero, Michael Satrazemis e David Alpert.