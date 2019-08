Tutto il mio folle amore: il trailer del film di Gabriele Salvatores fuori concorso a Venezia 2019

Ecco il primo trailer di Tutto il mio folle amore, il nuovo film di Gabriele Salvatores che sarà presentato fuori concorso a Venezia 2019.

Nella clip fanno il loro esordio tutte le star che compongono il cast - Valeria Golino, Claudio Santamaria, Diego Abatantuono - e che si rincorreranno sulle polverose strade dei Balcani, alla ricerca di quella felicità che, come dice Mario, "purtroppo non è un diritto: è un colpo di culo". Una nuova opera completamente on the road, per il regista premio Oscar, che racconterà la storia di una famiglia che non è mai davvero stata tale.

La trama ufficiale di Tutto il mio folle amore recita: "Sono passati sedici anni dal giorno in cui Vincent (Giulio Pranno, per la prima volta sulla schermo) è nato e non sono stati sedici anni facili per nessuno. Né per Vincent, immerso in un mondo tutto suo, né per sua madre Elena e per il suo compagno Mario, che lo ha adottato. Willi, che voleva fare il cantante, senza orario e senza bandiera, è il padre naturale del ragazzo e una sera qualsiasi trova finalmente il coraggio di andare a conoscere quel figlio che non ha mai visto e scopre che non è proprio come se lo immaginava. Non sa, non può sapere, che quel piccolo gesto di responsabilità è solo l'inizio di una grande avventura, che porterà padre e figlio ad avvicinarsi, conoscersi, volersi bene durante un viaggio lungo le strade deserte dei Balcani in cui avranno modo di scoprirsi a vicenda, fuori dagli schemi, in maniera istintiva. E anche Elena e Mario, che si sono messi all'inseguimento del figlio, riusciranno a dirsi quello che, forse, non si erano mai detti".

Liberamente tratto dal romanzo di Fulvio Ervas "Se ti abbraccio non aver paura" (edito da Marcos Y Marcos), e distribuito da 01 Distribution, Tutto il mio folle amore arriverà nelle sale italiane a partire dal 24 ottobre.