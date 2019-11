Tutto il mio folle amore: grave incidente per il figlio di Franco Antonello, ispirò il film di Salvatores

Franco Antonello, l'uomo che ha ispirato Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores, è stato colpito da una tragedia: suo figlio, Alberto Antonello, è il 19enne coinvolto nel grave incidente d'auto che si è verificato nella notte di Halloween a Musile di Piave nel Veneziano.

Lo stesso incidente, di cui si sta molto parlando nelle ultime ore, in cui è morta Giulia Zandarin, la fidanzata diciottenne di Alberto. Lui, invece, è miracolosamente ancora in vita, in coma in un letto dell'ospedale dell'Angelo di Mestre.

Un dolore immenso che si aggiunge agli altri nella vita non facile di Franco Antonello, l'imprenditore che decise di lasciare il lavoro per dedicarsi completamente ad Andrea, il primo figlio, oggi 25 anni, dopo la diagnosi di autismo. Che arrivò 22 anni fa, esattamente quando papà Franco decise di abbandonare l'azienda nella mani dei collaboratori per dedicare ogni attimo del suo tempo a quel bambino speciale, con cui partì, qualche anno dopo, sulle due ruote della Harley Davidson rossa per le strade americane.

Dalle luci delle metropoli statunitensi fino ai confini messicani e oltre, attraverso la foresta guatemalteca: da quel viaggio sono nati una fondazione, I bambini della fate, due libri, 'Se ti abbraccio non aver paura' e 'Sono graditi visi sorridenti', e il film di Gabriele Salvatores, Tutto il mio folle amore, presentato a Venezia 2019, in cui Andrea e Franco Antonello sono interpretati dal giovane Giulio Pranno (qui l'intervista che Pranno ha rilasciato a noi di Movieplayer.it) e da Claudio Santamaria.

Negli anni Franco e Andrea Antonello hanno raccontato la loro incredibile storia in molte trasmissione televisive e sono stati spesso ospiti de Le Iene: in seguito alla terribile tragedia che ha colpito la famiglia, la redazione della trasmissione Mediaset ha pubblicato sul sito ufficiale un messaggio per esprimere il proprio sostegno.