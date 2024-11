Il Gladiatore 2: tutto ciò che Ridley Scott ha detto sul sequel

Ridley Scott ha già un piano per Il Gladiatore 3 e non ha lesinato accenni al riguardo. Il visionario regista ha promosso il suo nuovo sequel di film d'azione, che dovrebbe raggiungere un weekend di apertura di 60 milioni di dollari al botteghino. Scott, che compirà 87 anni la prossima settimana, vuole già tornare nell'arena - e non aspettare due decenni questa volta.

Il Gladiatore 2 si conclude con il Lucio di Paul Mescal che ha ottenuto l'appoggio di un esercito e ha sconfitto il malvagio Macrino (Denzel Washington), dopo l'uccisione dei due imperatori Geta e Caracalla (Joseph Quinn e Fred Hechinger). Il finale offre allo stanco Lucio l'opportunità di prendere il potere per sé.

Il gladiatore 2, Ridley Scott: "I miei imperatori romani sono tutti matti come cavalli, ecco perché"

Cosa possiamo aspettarci dal terzo capitolo?

Scott dice che il sequel riprenderà quell'idea e si ispirerà a Il padrino - Parte seconda, dove Michael Corleone (Al Pacino) è ora il leader indiscusso del crimine organizzato e deve decidere fino a che punto spingersi per mantenere la sua corona. "C'è già un'idea", ha detto Scott a The Hollywood Reporter. "Ho sempre avuto l'idea che Il Padrino finisca con Michael che non vuole il lavoro. Si siede lì e c'è questa spinta su Al. Gli è già stata baciata la mano. Ha tradito sua moglie con delle bugie. Lucius non è affatto così malvagio. Si chiede: 'Padre, cosa devo fare?'. Paul che non vuole il lavoro è un buon punto di partenza".

Il gladiatore 2: Paul Mescal nell'arena

Scott ha aggiunto alla rivista Premiere: "Il prossimo film sarà su un uomo che non vuole essere dov'è". Ha inoltre dichiarato a Total Film: "Ho già otto pagine. Ho l'inizio di un'impronta molto buona" e ha aggiunto: "Se ci sarà un Gladiatore 3, non credo che tornerete mai nell'arena. Ma sono stato costretto a tornare nell'arena...".

Naturalmente, qualsiasi film intitolato Gladiatore deve trovare un modo per riportare il suo eroe nell'arena. Anche se Lucio diventa imperatore, l'essere imperatore non ha certo impedito al Commodo del primo film (Joaquin Phoenix) di tornare sulla sabbia.

Da parte sua, Mescal ha dichiarato di essere estremamente disposto ad accettare il ruolo una seconda volta. "Oh sì, sono molto contento", ha detto l'attore a Variety. "Non credo che passeranno 24 anni, ma non ho idea di quando accadrà".

Il Gladiatore 2: la nuova locandina italiana

Scott ha anche lasciato intendere che l'imperatore del primo film, Marco Aurelio (Richard Harris), è una fonte di potenziale ispirazione per la storia di Lucius. Sebbene il personaggio sia ritratto in modo piuttosto benevolo nel primo film e gli scritti di Aurelio sullo stoicismo siano diventati piuttosto di moda negli ultimi tempi, Scott è piuttosto critico nei confronti della figura storica. "Bisogna includere Aurelio accanto a tutti i demagoghi di oggi", ha detto. "E credo che si sentisse in colpa per quello che aveva fatto - da qui i suoi scritti nelle Meditazioni".

Quando THR ha chiesto a Scott se avesse mai preso in considerazione un destino diverso per uno dei suoi personaggi principali nel Gladiatore 2, il regista ha risposto con un secco 'No':"Lucius doveva vivere. La mamma Connie Nielsen doveva andarsene. Il cattivo doveva andarsene".

Tuttavia, un sequel non può essere realizzato troppo presto, poiché il regista si sta preparando a dirigere un biopic sui Bee Gees all'inizio del 2025. Ma se gli ultimi anni hanno dimostrato qualcosa, è che Scott è piuttosto prolifico e non ha problemi a cambiare marcia per affrontare rapidamente un altro progetto.