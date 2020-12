Tutti per 1 - 1 per tutti: SKY festeggia il Natale con ascolti record

Tutti per 1 - 1 per tutti, il film diretto da Giovanni Veronesi, ha debuttato su SKY nella sera di Natale, totalizzando ascolti record con quasi 1 milione di spettatori.

Tutti per 1 - 1 per tutti, nella sera del suo debutto su SKY, quella di Natale, ha fatto il pieno di ascolti: il film Sky Original diretto da Giovanni Veronesi ha sfiorato il milione di spettatori medi (precisamente sono stati 921.000). Si tratta del record per un film all'esordio su Sky negli ultimi due anni, nonché del miglior film di Natale di sempre sulla piattaforma, considerando i soli ascolti del 25 dicembre.

Tutti per 1 - 1 per tutti: una scena del film

Un grande seguito per le nuove avventure dei Moschettieri, interpretati ancora una volta da Pierfrancesco Favino (D'Artagnan), Valerio Mastandrea (Porthos) e Rocco Papaleo (Athos).

La loro ultima missione, per conto della Regina Anna d'Austria (Margherita Buy), li conduce in un viaggio che intreccia i destini della piccola Principessa Ginevra (Sara Ciocca), figlia di Enrichetta d'Inghilterra (Anna Ferzetti), e Buffon (Federico Ielapi), un giovanissimo e riccioluto orfanello. Insieme a una singolare veggente di nome Tomtom (Giulia Michelini) e con sfide di ogni genere e incontri fantastici, tra cui quello con Cyrano (Guido Caprino), si trovano ad affrontare la più dura delle prove: scegliere tra la fedeltà alla Corona e quella agli amici.

Tutti per 1 - 1 per tutti è un film Sky Original, prodotto da Vision Distribution e Indiana in associazione con BPER Banca S.p.A. ai sensi delle norme del tax credit, con la collaborazione di Toscana Film Commission e Toscana Promozione.

Il film è scritto da Giovanni Veronesi, Ugo Chiti, Giulio Calvani e Nicola Baldoni. Il direttore della fotografia è Tani Canevari, la scenografia è affidata a Paki Meduri e i costumi sono di Alessandro Lai.

Tutti per 1 - 1 per tutti è sempre disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW TV.