Tutti per 1 - 1 per tutti, Margherita Buy: “Questa è una commedia che incontra la fiaba”

Intervista a Margherita Buy, Giulia Michelini e Anna Ferzetti, protagoniste di Tutti per 1 - 1 per tutti di Giovanni Veronesi, con Pierfrancesco Favino che torna a essere D'Artagnan.

Tutti per 1 - 1 per tutti: una scena

A due anni da Moschettieri del re, Margherita Buy torna a indossare i nobili panni della regina Anna d'Austria e ritrova Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea e Rocco Papaleo nei ruoli di D'Artagnan, Porthos e Athos, protagonisti di Tutti per 1 - 1 per tutti, diretto sempre da Giovanni Veronesi, a Natale in onda su Sky e in streaming su Now Tv.

Tutti per 1 - 1 per tutti: una scena

Con lei due new entry: Giulia Michelin e Anna Ferzetti, che interpretano rispettivamente la veggente Tomtom ed Enrichetta d'Inghilterra. La regina affida ai Moschettieri una missione segreta: ritrovare la principessa Ginevra (Sara Ciocca), amata da Buffon (Federico Ielapi). Proprio lo sguardo puro dei bambini è a centro del film: come si fa a mantenere quella purezza di sguardo anche da adulti? Anna Ferzetti è un passo avanti a tutti: "Non ho perso la mia parte infantile: cerco sempre di tenerla con me. Mi porto dietro questa bambina. Forse mai come in questo film mi è stata così utile. Ho ritrovato l'atmosfera di quando leggevo le storie da piccola o di quando le leggo alle mie figlie. Questa è una commedia che parla di amore e amicizia come farebbe una favola".

Margherita Buy ha invece il ruolo più rigoroso: "In questa storia interpreto un personaggio che è molto consapevole di quello che deve fare: sono più grande, faccio parte della schiera dei vecchietti. Faccio i conti anche io, come i Moschettieri, con un'età difficile e con il proprio dovere di regnante. La parte infantile mi direbbe di dare più spazio all'amore, mentre invece io rappresento proprio l'essere grande a tutti i costi".

Tutti per 1 - 1 per tutti: un momento del film

Uno dei temi importanti di Tutti per 1 - 1 per tutti è liberarsi dalle proprie paure. Giulia Michelini sa come si può fare: "Affrontandole ed essendo disposti ad uscire dalla nostra comfort zone, cercando di spingersi un po' più in là, cercando di osare, di non rimanere entro quei limiti comodi che ci costruiamo alle volte e che allo stesso tempo ci incatenano e ci ingabbiano. E quindi diventano automaticamente delle paure e delle restrizioni che in qualche modo ci infliggiamo".

La video intervista a Margherita Buy, Giulia Michelini e Anna Ferzetti

Tutti per 1 - 1 per tutti, la recensione: I moschettieri, per tornare bambini