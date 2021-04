Tutti i soldi del mondo: stasera su Rai3 il film in cui Christopher Plummer ha sostituito Kevin Spacey

Stasera su Rai3 alle 21:20 va in onda Tutti i soldi del mondo, il film diretto nel 2017 da Ridley Scott, noto anche per la rocambolesca sostituzione di Kevin Spacey con Christopher Plummer.

Stasera su Rai3 alle 21:20 torna in TV il thriller Tutti i soldi del mondo, diretto nel 2017 da Ridley Scott, con Michelle Williams, Mark Wahlberg, Timothy Hutton, ma senza Kevin Spacey, sostituito a riprese ormai concluse per via delle accuse di molestie sessuali.

Tutti i soldi del mondo: Michelle Williams, Mark Wahlberg e Maurizio Lombardi in una scena del film

Tratto dall'omonimo saggio di John Pearson, Tutti i soldi del mondo racconta del sequestro di John Paul Getty III (Charlie Plummer), nipote dell'allora uomo più ricco del mondo, avvenuto a Roma nel 1973: degli uomini mascherati rapiscono il nipote prediletto del magnate del petrolio Jean Paul Getty. Quando arriva la richiesta di riscatto da parte dei rapitori, il tycoon si rifiuta di pagare. Gail (Michelle Williams), madre del giovane, e Fletcher Chace (Mark Wahlberg), ex agente Cia ed esperto negoziatore, inizieranno una sfrenata corsa contro il tempo per raccogliere la somma necessaria per il riscatto.

Tra i mesi di ottobre e novembre 2017 Ridley Scott era già al lavoro sulla post-produzione quando è stato investito da una notizia: le accuse di molestie sessuali a carico di Kevin Spacey, proprio l'attore che aveva scelto come il suo Jean Paul Getty.

Cosa fare con un film ormai terminato tra le mani, ad appena un mese dall'uscita in sala? Difficile dire oggi se la scelta dei produttori sia stata saggia ma Scott è stato costretto a tornare sul set per far girare, in fretta e furia, a un altro nome eccellente come Christopher Plummer tutte le scene, già pronte in sala di montaggio, con Spacey.