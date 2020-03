Tutta colpa del paradiso, stasera su Cine34 il film con Francesco Nuti e Ornella Muti

Tutta colpa del paradiso è il film che va in onda stasera su Cine34 alle 21.20, una commedia scritta, diretta e interpretata da Francesco Nuti, affiancato per l'occasione da Ornella Muti.

Protagonista del film è l'ex galeotto Romeo. L'uomo dopo aver trascorso cinque anni in carcere per rapina, torna in libertà, ma ad attenderlo fuori non c'è nessuno: non ha parenti o amici, e sua moglie Gertrude, dalla quale ha avuto un figlio è andata in Germania abbandonando il suo bambino. Romeo cerca di sapere a chi è stato affidato suo figlio Lorenzo di sei anni che non ha mai conosciuto.

Ornella Muti e Francesco Nuti in Tutta colpa del paradiso

In Tutta colpa del paradiso, Francesco Nuti interpreta Romeo mentre ad Ornella Muti è affidato il ruolo di Celeste, la madre adottiva del figlioletto Lorenzo. Roberto Alpi è lo zoologo Alessandro, Laura Betti è l'efficace direttrice dell'istituto. Il cast è completato da Novello Novelli e Silvia Annichiarico. La sceneggiatura è firmata da Vincenzo Cerami, Giovanni Veronesi e Francesco Nuti che è anche il regista della pellicola.

La pellicola è stata filmata quasi completamente in Valle d'Aosta, nella Val d'Ayas. Tutta colpa del paradiso è stato girato nel 1985, lo stesso anno di Casablanca, Casablanca il primo film diretto dall'attore toscano.