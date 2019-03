Turn Up Charlie: il primo trailer della serie Netflix con Idris Elba

Marica Lancellotti

Turn Up Charlie è la nuova serie tv targata Netflix con un protagonista d'eccezione, Idris Elba, che mostra tutte le sue difficoltà nel rincorrere il sogno di diventare un affermato DJ sin dal primo trailer della comedy.

Un DJ di livello mondiale o l'uomo più sexy del mondo? Sì perchè Idris Elba sembra proprio nel bel mezzo di una crisi d'identità quando lo ritroviamo nelle prime immagini di Turn Up Charlie: il desidero di riconquistare la fama, ormai perduta, grazie alla musica è grande ma ci sono le incombenze di tutti i giorni a cui far fronte. Qualcuno però sembra aver ascoltato le sue preghiere: David, il suo migliore amico, una star del cinema, chiama per offrirgli un lavoro e Charlie sembra aver toccato il cielo con un dito, almeno fin quando non scopre che gli toccherà fare da baby-sitter alla piccola Gabby. Fa ancora più male dover sempre stare a strettissimo contatto con Sara, la moglie di David, che sta invece vivendo la vita che Charlie avrebbe sempre desiderato. Non è solo una delle DJ più famose al mondo, ma è anche nel momento più luminoso della propria carriera, con un progetto che conquisterà il pubblico entro l'estate.

Ecco il trailer in versione originale:

Riuscirà il veterano di Luther a riportare il suo Charlie sulla cresta dell'onda? Lo scopriremo a partire dal 15 marzo nelle 8 puntate che compongono Turn Up Charlie. Nel cast, accanto a Idris Elba, anche JJ Feild e l'ex ragazza del Coyote Ugly Piper Perabo.