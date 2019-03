I film e le serie tv in streaming della settimana: da a American Gods 2 a Triple Frontier!

Anche questa settimana si carica di tantissimi nuovi contenuti in streaming sulle piattaforme digitali. Noi di Movieplayer.it vi segnaliamo con il nostro speciale video i film e le serie tv più interessanti, tra cui American Gods 2 e Triple Frontier!

Da qualche giorno su Amazon Prime Video è disponibile l'attesa seconda stagione di American Gods, in cui torna la spietata guerra tra antichi e nuovi dei. Il protagonista è ancora una volta Shadow Moon, ex criminale che diventa la guardia del corpo e il partner del signor Wednesday, interpretato da Ian McShane, antica divinità in incognito sulla terra per una missione che ha lo scopo di riunire le forze necessarie a iniziare la battaglia contro le divinità moderne. Vi abbiamo parlato dello show nella nostra recensione dei primi due episodi di American Gods stagione 2.

Dal 13 marzo su Netflix, invece, potrete trovare Triple Frontier diretto da J.C. Chandor ed interpretato da Ben Affleck e Oscar Isaacs. E' la storia di un gruppo di ex agenti delle forze speciali, disillusi e amareggiati dalla realtà delle loro vite, che si riuniscono per pianificare una rapina in una zona multi-confine del Sud America. Potete leggere del film nella nostra recensione di Triple Frontier.

Infine, dal 15 marzo, sempre sulla piattaforma streaming di Netflix troverete Love, Death & Robots, sensuale e folle serie d'animazione di alto livello (ne abbiamo parlato anche nella nostra recensione di Love, Death & Robot) e la serie originale Turn Up Charlie con protagonista Idris Elba nei panni di un aspirante DJ. Senza perdere altro tempo vi lasciamo al nostro speciale video e vi auguriamo buona visione. Ecco il video: