Tulsa King: Sylvester Stallone nel poster e nel nuovo trailer della serie Paramount+

Locandina di Tulsa King

Paramount+ ha pubblicato un nuovo trailer e il poster della serie originale Tulsa King, con protagonista la star Sylvester Stallone. Il creatore e candidato all'Oscar Taylor Sheridan è produttore esecutivo insieme al candidato all'Oscar e vincitore dell'Emmy Award Terence Winter, che è anche showrunner e scrittore. La serie è prodotta da MTV Entertainment Studios e 101 Studios. In Italia la serie sarà disponibile a partire dl 13 novembre sulla nuova piattaforma Paramount+.

Tulsa King segue il capo della mafia newyorkese Dwight "The General" Manfredi (Sylvester Stallone) appena uscito di prigione dopo 25 anni ed esiliato senza tanti complimenti dal suo boss per stabilirsi a Tulsa, in Oklahoma. Rendendosi conto che la sua famiglia mafiosa potrebbe non avere a cuore i suoi interessi, Dwight costruisce lentamente una squadra composta da un gruppo di personaggi improbabili, per aiutarlo a stabilire un nuovo impero criminale in un luogo che per lui potrebbe benissimo essere un altro pianeta. La serie è interpretata anche da Andrea Savage, Max Casella, Martin Starr, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza, Jay Will, A.C. Peterson con Garrett Hedlund e Dana Delany.

Tulsa King, Sylvester Stallone: "Interpreto un mafioso 50 anni dopo essere stato scartato per Il padrino"

I produttori esecutivi della serie sono Taylor Sheridan, Terence Winter, Sylvester Stallone, David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Allen Coulter e Braden Aftergood.