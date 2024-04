Tulsa King 2: Sylvester Stallone accusato di 'denigrare le comparse' definendole 'brutte e grasse'

Una società di casting con sede ad Atlanta avrebbe scaricato la produzione della seconda stagione di Tulsa King in seguito alle accuse secondo cui Sylvester Stallone e uno dei registi avrebbero denigrato alcune comparse che stavano lavorando al dramma della Paramount+.

Tulsa King; un primo piano di Sylvester Stallone

La Rose Locke Casting di Atlanta è stata ingaggiata per trovare attori dai 18 anni in su per la seconda stagione della serie di Taylor Sheridan. Ma a quanto pare le condizioni di lavoro sul set di Tulsa King sono presto diventate argomento di discussione su una pagina Facebook privata per comparse con sede ad Atlanta; Stallone e un regista senza nome sono stati accusati di aver definito alcune delle comparse "brutte", "palla di lardo" e "ragazzo grasso con bastone". Il destinatario di quest'ultimo commento avrebbe specificato che queste parole lo hanno "ferito nell'anima" sentendosi descritto in quel modo sul set.

Sylvester Stallone avrebbe poi suggerito alla produzione di coinvolgere "ragazze carine che mi circondino".

Rose Locke Casting ha annunciato domenica sulla sua pagina Facebook che avrebbe lasciato la serie scrivendo:

"Volevamo inviarvi un aggiornamento sugli avvenimenti qui nel nostro mondo del casting. Abbiamo scelto di separarci da Tulsa King. Finiremo la prossima settimana e il 12 sarà il nostro ultimo giorno. Facciamo gli auguri a chi subentrerà nello show. Ringraziamo tutti voi, grandi comparse, per il vostro continuo supporto".

In un commento separato che è stato condiviso tra gli attori sulla pagina Facebook privata, Locke ha esortato i suoi clienti a contattarli se hanno sentito o sperimentato qualcosa sul set tossico di Tulsa King. Quel messaggio, insieme alle lamentele sul comportamento di Stallone, sono stati condivisi lunedì in un tweet dalla scrittrice Julie Benson, che non è associata al dramma Paramount+.

Tulsa King: un set tossico?

Tulsa King: Sylvester Stallone in un confronto con la mafia

Una fonte vicina allo show ha detto che solo di recente sono venuti a conoscenza dei post sui social media e stanno esaminando la questione.

Le accuse sulla condotta di Tulsa King hanno già fatto il giro di altre pagine Facebook per comparse, come quella gestita da Dee Dee McDaniel Simmons della Carolina del Sud dove si legge:

"Diversi gruppi stanno parlando di quello che è successo sul set di Tulsa King ad Atlanta. All'inizio speravo che fosse qualche brutto pettegolezzo diffuso da qualcuno, ma ci sono state innumerevoli persone che erano sul set e hanno dichiarato ciò che hanno visto, come sono state trattate, ecc. Purtroppo Stallone e la troupe hanno reso la situazione spiacevole per le comparse e molti hanno accusato il set di essere poco professionale e un disastro totale. Anche se non ho lavorato personalmente con Rose Locke e CL Casting ho un grande rispetto per la loro scelta di ritirarsi dal progetto e per essersi presi cura delle loro comparse."